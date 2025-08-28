Tyler, The Creator, The Killers y Sabrina Carpenter lideran el Festival Estéreo Picnic 2026: cartel completo y precios

Los artistas que lideran el FEP

El line up incluye a figuras consagradas y emergentes de múltiples géneros. Entre los nombres más destacados figuran Skrillex, Deftones, Lorde, Peso Pluma, Young Miko, Doechii e Interpol, además de la presencia de referentes electrónicos como Kygo, Peggy Gou y Ben Böhmer. La oferta también integra apuestas alternativas como The Whitest Boy Alive, Men I Trust, Royal Otis y Viagra Boys, lo que garantiza un cartel diverso en estilos y generaciones.

Asimismo, la organización recalcó que el festival regresa a su esencia de “los tres mejores días del año” en un escenario icónico de la capital, y que “El Ahora es para Siempre”, lema de esta edición, busca resaltar la conexión intergeneracional que caracteriza al encuentro.

FEP: precios y modalidades de boletería

Las entradas ya se encuentran disponibles en la plataforma Ticketmaster bajo la modalidad "Creyentes", que permite adquirir combos en distintas etapas. Los precios generales para los tres días arrancan en $1.199.000 en la primera etapa y alcanzan los $1.699.000 en la cuarta. El abono VIP, por su parte, inicia en $3.485.000. Y se habilitó una zona de menores, cuyos paquetes tienen tarifas desde $1.081.000.

Un festival que cumple 15 años