Con camiseta del Junior y acento costeño: un centro comercial de Francia le hizo divertida invitación a Shakira para visitarlo

Aunque ya hace poco más de un año que el Las mujeres ya no lloran World Tour inició y han sido más de una docena los países que ha recorrido, otras ciudades todavía aclaman por tener, así sea, un espectáculo de Shakira.

Ese es el caso de Francia, donde un centro comercial le ha enviado una particular y divertida invitación a la cantante colombiana. Se trata de Val d’Europe, un complejo comercial ubicado en París, la capital francesa.

Lea: Shakira regresa a Estados Unidos con su gira récord, ¿también se presentará en el Mundial?

En sus redes sociales, el centro comercial publicó un video pidiéndole a la artista que conozca sus instalaciones en el marco de su gira. La grabación, que ya cuenta con más de 71.000 visualizaciones en TikTok, se ha vuelto viral en otras plataformas y ha generado conversación entre usuarios debido a la peculiar invitación.

El video es protagonizado por Anissa Chegwin, la directora del centro comercial, quien habla español y arranca diciendo que el mensaje que va a dar es para Shakira. Luego menciona que han escuchado los rumores de que próximamente se anunciarán fechas de la gira en Europa, los cuales se desataron después de que, hace una semana, se dieran a conocer nuevos shows en Estados Unidos.

“¿Y ajá? ¿Francia qué? ¡Te queremos aquí!”, dice Anissa y luego pasa a contarle a la cantante que el lugar perfecto para un posible show en Francia sería Val d’Europe. “Hay que confesar que esto no es un estadio. Pero un conciertico, un meet and greet. ¡No joda! Así sea un saludo”, dice, mientras a sus espaldas aparece un hombre con la camiseta del Junior de Barranquilla gritando “¡Eche!” con marcado acento francés.