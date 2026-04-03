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Con camiseta del Junior y acento costeño: un centro comercial de Francia le hizo divertida invitación a Shakira para visitarlo

En redes sociales se hizo viral el video publicado por el centro comercial Val d’Europe, ubicado en París. Allí, la directora del complejo aparece invitando a la cantante colombiana a que los visite en el marco de su gira Las mujeres ya no lloran World Tour.

  • Anissa Chegwin es la directora del centro comercial y quien aparece durante todo el video. FOTO: Captura de pantalla
    Anissa Chegwin es la directora del centro comercial y quien aparece durante todo el video. FOTO: Captura de pantalla
El Colombiano
El Colombiano
03 de abril de 2026
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Aunque ya hace poco más de un año que el Las mujeres ya no lloran World Tour inició y han sido más de una docena los países que ha recorrido, otras ciudades todavía aclaman por tener, así sea, un espectáculo de Shakira.

Ese es el caso de Francia, donde un centro comercial le ha enviado una particular y divertida invitación a la cantante colombiana. Se trata de Val d’Europe, un complejo comercial ubicado en París, la capital francesa.

Lea: Shakira regresa a Estados Unidos con su gira récord, ¿también se presentará en el Mundial?

En sus redes sociales, el centro comercial publicó un video pidiéndole a la artista que conozca sus instalaciones en el marco de su gira. La grabación, que ya cuenta con más de 71.000 visualizaciones en TikTok, se ha vuelto viral en otras plataformas y ha generado conversación entre usuarios debido a la peculiar invitación.

El video es protagonizado por Anissa Chegwin, la directora del centro comercial, quien habla español y arranca diciendo que el mensaje que va a dar es para Shakira. Luego menciona que han escuchado los rumores de que próximamente se anunciarán fechas de la gira en Europa, los cuales se desataron después de que, hace una semana, se dieran a conocer nuevos shows en Estados Unidos.

“¿Y ajá? ¿Francia qué? ¡Te queremos aquí!”, dice Anissa y luego pasa a contarle a la cantante que el lugar perfecto para un posible show en Francia sería Val d’Europe. “Hay que confesar que esto no es un estadio. Pero un conciertico, un meet and greet. ¡No joda! Así sea un saludo”, dice, mientras a sus espaldas aparece un hombre con la camiseta del Junior de Barranquilla gritando “¡Eche!” con marcado acento francés.

@valdeuropeofficiel @Shakira, te estamos esperando en Val d’Europe 💃 Shakira, on t'attends à Val d'Europe 💃 @altafulla @CHECO ACOSTA @Michelle Char #valdeurope #paris #Shakira #LMYNLWorldTour #foryou ♬ son original - valdeuropeofficiel

Chegwin hace un recorrido por las instalaciones del centro comercial, el cual está ubicado a cinco minutos de Disneyland París, y termina mostrando a un grupo de bailarinas danzando Hips Don’t Lie en medio de una plaza del recinto.

Y, justo cuando parece que el video terminó, Anissa aparece diciendo: “Shakira, es que estoy dispuesta a ir donde sea por ti”, y luego muestran que está en la escultura en honor a la cantante, ubicada en el Malecón de Barranquilla.

Allí comparte cámara con varios artistas y personajes reconocidos de la ciudad, como Michelle Char, la reciente reina del Carnaval de Barranquilla; el cantante Checo Acosta y el influencer Altafulla.

La directora del centro comercial francés también visitó el “Bordillo de Shakira”, el muro blanco a las afueras de una casa en el que la artista se tomó una foto en los carnavales de 2025 vestida de marimonda y que luego se convirtió en un sitio turístico.

Aunque Shakira no ha respondido a la divertida invitación, el video cuenta con cientos de comentarios positivos por la manera de promocionar el centro comercial y, quién sabe, lograr una futura visita de la artista.

Hasta ahora, Shakira solo ha confirmado conciertos en una ciudad europea. Del 18 de septiembre al 11 de octubre, la colombiana realizará una residencia en Madrid, en el Macondo Park, el estadio y parque festival diseñado específicamente para sus espectáculos en España.

Siga leyendo: Así será Macondo Park, el ambicioso escenario de Shakira en Madrid

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