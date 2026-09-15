Shakira volvió a España: así se fue y así regresó, empoderada y con el tour latino más taquillero de la historia

Se fue en 2022 con una separación que el mundo entero convirtió en canción. Volvió este lunes al aeropuerto de Barajas con gafas de sol, doce noches de conciertos por delante y una frase que lo resume todo: “Aquí he sido feliz, pasé los años más importantes de mi vida y también momentos duros”.
Shakira vivió en Barcelona durante más de una década junto a Gerard Piqué y sus dos hijos. España fue el país donde construyó su vida personal, donde sufrió públicamente su separación y donde encontró, según ella misma ha dicho en varias ocasiones, el material humano para el álbum que cambió el rumbo de su carrera. Las Mujeres Ya No Lloran, lanzado en 2024, nació en gran medida de ese dolor vivido en territorio español.