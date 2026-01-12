x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

Ya hay nueva fecha para el concierto pospuesto de My Chemical Romance en Colombia

Quienes deseen un reembolso lo pueden gestionar. Vea aquí qué debe hacer.

  • My Chemical Romance. Foto: Colprensa
    My Chemical Romance. Foto: Colprensa
Colprensa
hace 12 horas
bookmark

“Debido a razones ajenas a My Chemical Romance, los promotores o Vive Claro, hemos tomado la decisión de posponer nuestro concierto en Bogotá, Colombia”.

Así fue el inicio del comunicado de la banda estadounidense que tenía planeado presentarse en el Vive Claro de Bogotá el próximo 22 de enero.

Le recomendamos: Video | Silvestre Dangond expresó su dolor por la muerte de Yeison Jiménez

“La nueva fecha será el martes 10 de febrero de 2026. La presentación de The Hives, así como los horarios se mantendrán sin cambios. Las demás fechas de Suramérica, así como los conciertos en Ciudad de México se mantendrán según lo previsto”, continúa el comunicado emitido por la banda a través de las redes sociales.

Las entradas originales serán válidas para la nueva fecha, mientras quienes deseen un reembolso lo pueden gestionar a través de Ticketmaster.co.

De inmediato, a través de las redes sociales, muchos manifestaron su descontento, en especial, aquellos que adquirieron sus boletas y viajarán desde otras ciudades del país, incluso desde el exterior, contando con tiquetes aéreos y reservas hoteleras.

En otras noticias: Ellos son los integrantes del equipo de trabajo que acompañaba a Yeison Jiménez en la avioneta

Se espera que en las próximas horas, la banda o los promotores den más detalles de as razones de este cambio.

La gira suramericana de My Chemical Romance iniciaría en Colombia, ahora, con este cambio, será el último país que visiten.

