“Pa’ allá vamos todos”: Luis Alfonso y los mensajes de tristeza de colegas y seguidores tras la muerte de Yeison Jiménez

Figuras de la música colombiana como Carlos Vives, Fonseca, Pipe Bueno, Jessi Uribe, el Grupo Niche o Herencia de Timbiquí han compartido sentidos mensajes en las redes sociales tras confirmarse el fallecimiento del cantante de música popular Yeison Jiménez en la tarde de este sábado en un accidente aéreo que tenía como destino un concierto que el artista iba a dar en Marinilla, Oriente Antioqueño. El cantante de música popular Luis Alfonso –y quien había lanzado un dúo con Yeison Jiménez el año pasado– resumió así, con lágrimas en los ojos, la tristeza que sienten los artistas y amigos que compartieron con Yeison: “Nos acabamos de enterar de la mala noticia, estamos vueltos mierda, muy aburridos y no es para menos”. Y le envió un sentido mensaje a su familia tras este duro momento.

Otro sentido mensaje fue el de la cantante mexicana Natalia Jiménez, con quien Yeison lanzó, en agosto del año pasado, el sencillo musical titulado Pedazos, una canción que aborda ese deseo de terminar una relación luego de intentar preservar el vínculo y de no querer abrir los ojos para ver la realidad: que ya no hay amor, que los corazones implicados están hechos pedazos.



Juntos grabaron el video y trabajaron muy de la mano en este lanzamiento. Natalia escribió un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram: “Primo, amigo, parce querido, fuiste cómplice y aliado en muchas batallas que nunca tuviste idea de lo importantes que fueron en mi vida. Hoy me dan la noticia de que te adelantaste en el camino, y no puedo entenderlo, no comprendo, hace tan sólo unos meses estábamos compartiendo momentos felices en nuestro México lindo y querido, el Colombiano más Mexicano como te apodaron por acá”.

Los integrantes del Grupo Niche fueron también de los primeros en dar su pésame a familiares, amigos y seguidores del artista que falleció a los 34 años. “Desde Grupo Niche, extendemos nuestras más sinceras condolencias por el fallecimiento de Yeison, así como de los tripulantes de la aeronave, a su familia, amigos, colaboradores y a todos los que hoy sienten esta irreparable pérdida. Su legado artístico seguirá vivo en cada nota y en cada recuerdo que nos regaló. Descansa en paz, Yeison”, escribieron.

Las reacciones en Marinilla

Este municipio del Oriente antioqueño era el destino de Yeison, quien se iba a presentar en las Fiestas Populares de La Vaca en la Torre. Jiménez hacía parte de la cartelera musical con Jorge Celedón y Alci Acosta. Sus músicos incluso ya se encontraban en este municipio del Oriente y así fue como el alcalde, Julio César Serna, dio la noticia a los asistentes.

Más reacciones de artistas colombianos

Los integrantes de Herencia de Timbiquí entregaron un emotivo mensaje: “Hoy nos embarga una tristeza inmensa al saber de esta partida que deja un vacío grande en la música y en los corazones de quienes lo admiramos y respetamos. Expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos y a todo su equipo. Que Dios les dé fortaleza, consuelo y paz en este momento tan difícil. Nos unimos en oración y solidaridad, honrando su legado, su talento y la huella que deja en la música y en su gente. CON EL CORAZÓN”, detallaron

Sus colegas en la música popular, como Pipe Bueno, están impactados con la noticia y así lo dejaron ver en sus mensajes: “Todavía no logro procesar esta noticia”, escribió Pipe quien añadió, recalcando que el género popular colombiano está de luto: “Pero decido quedarme con los recuerdos y la gratitud. Con todo lo que viví junto a un amigo, pero también junto al colega, al compañero de tarimas, de canciones y de sueños. Yeison dejó huella en mi vida y en la de muchos. No solo por su talento, sino por su forma de ser y habitar el mundo. La vida es frágil y finita. Por eso hay que vivirla intensamente, amar sin medida y hacer lo que amamos como si hoy fuera el último día. Porque así, en un instante, se nos va”

Más mensajes de pena y tristeza escribieron artistas como Hebert Vargas, Jhonny Rivera, Jessi Uribe –que le dedicó la oración del Padre Nuestro–, el Charrito negro, Fanny Lu, Fonseca y Carlos Vives. Estos son algunos de los mensajes tras la muerte de Yeison Jiménez.