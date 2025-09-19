x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Madonna anuncia un nuevo disco para 2026, el primero en siete años

La reina del pop regresa a la música. A los 67 años, Madonna anunció el lanzamiento de su primer álbum de estudio en siete años, con el que busca reconquistar las psitas de baile. Conoce más detalles de lo que promete ser la secuela del exitoso Confessions on a Dance Floor.

  • Madonna ya había trabajado con Warner entre 1982 y 2007. Su etapa musical más exitosa. Foto Getty.
    Madonna ya había trabajado con Warner entre 1982 y 2007. Su etapa musical más exitosa. Foto Getty.
Agencia AFP
hace 11 horas
bookmark

Madonna, la artista con más discos vendidos de la historia, anunció el pasado jueves el lanzamiento de un nuevo álbum con ritmos “dance” para el próximo año con Warner, el sello discográfico con el que debutó y con el que firmó sus mayores éxitos.

Le puede interesar: ¿Se reconciliaron? La pelea entre Madonna y Elton John que tendría final feliz

“Desde el principio, Warner Records ha sido un verdadero socio para mí. Estoy feliz de volver a estar con ellos y espero con ilusión el futuro, haciendo música, haciendo lo inesperado y, quizá, provocando algunos debates necesarios”, declaró la estrella en un comunicado.

El futuro disco será producido por el Stuart Price, con quien la cantante trabajó en Confessions on a Dance Floor (2005), y que incluye éxitos como Hung Up y Sorry.

“Nos sentimos honrados de recibir a Madonna de vuelta a Warner Records. Madonna no es solo una artista, es un referente, una rompedora de reglas, una auténtica fuerza cultural”, dijeron Tom Corson y Aaron Bay-Schuck, copresidentes de la discográfica, en declaraciones recogidas en el comunicado.

La estrella, de 67 años, trabajó con Warner de 1982 a 2007, cuando se fue a Live Nation con uno de los contratos más lucrativos del mundo de la música de esa época. Tras tres álbumes sin gran éxito, el último de ellos “Madame X” (2019), Madonna volvió en 2021 al sello discográfico con el que debutó.

Todavía no está confirmada la fecha de lanzamiento del disco, ni siquiera el nombre, pero se sabe que el álbum pretende ser una secuela de Confessions on a Dancefloor, pues trabajará de la mano del mismo productor, Stuart Price.

Price es Dj, productor y compositor. Nació en París, pero creció en Inglaterra. Además de su trabajo con Madonna, también ha colaborado con artistas de la talla de Kylie Minogue, Dua Lipa, The Killers, New Order, Missy Elliott, Scissor Sisters, Pet Shop Boys, Gwen Stefani, entre otros.

Para saber más: ¿Que se bajen de la nube Taylor Swift y Beyoncé? Madonna sigue siendo la reina (a pesar de las críticas)

¿Cómo se llamará el nuevo disco de Madonna 2026?
Aún no tiene nombre confirmado, pero será una secuela espiritual de Confessions on a Dance Floor.
¿Quién produce el nuevo álbum de Madonna?
El productor es Stuart Price, colaborador en su icónico disco de 2005, con éxitos como Hung Up y Sorry.
¿Cuándo fue el último álbum de Madonna?
Su último trabajo fue Madame X en 2019. El de 2026 marcará su regreso tras siete años sin lanzar discos de estudio.
El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida