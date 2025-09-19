Madonna anuncia un nuevo disco para 2026, el primero en siete años

Madonna, la artista con más discos vendidos de la historia, anunció el pasado jueves el lanzamiento de un nuevo álbum con ritmos “dance” para el próximo año con Warner, el sello discográfico con el que debutó y con el que firmó sus mayores éxitos.

“Desde el principio, Warner Records ha sido un verdadero socio para mí. Estoy feliz de volver a estar con ellos y espero con ilusión el futuro, haciendo música, haciendo lo inesperado y, quizá, provocando algunos debates necesarios”, declaró la estrella en un comunicado.

El futuro disco será producido por el Stuart Price, con quien la cantante trabajó en Confessions on a Dance Floor (2005), y que incluye éxitos como Hung Up y Sorry.