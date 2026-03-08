x

Obituario, una exposición en Itagüí de cuando la violencia fue una pandemia en el sur del Valle de Aburrá

La exposición reúne piezas de prensa que narraron los diferentes hitos de la violencia desatada por los combos.

  • La entrada es gratuita y todos los días hay recorridos guiados en la mañana y en la tarde. Foto Manuel Saldarraiga.
Ángel Castaño Guzmán
Tendencias

05 de marzo de 2026
bookmark

Una imagen: entre 1990 y 2010 en Itagüí se registraron cerca de ocho mil homicidios. Si esos ausentes se reunieran una última vez, ocuparían más de la mitad de las gradas del estadio Ditaires. Eso dice el historiador José Daniel Giraldo, curador de Obituario, luto diario en Itagüí, un ejercicio de memoria que está abierto al público en hasta el 20 de junio en el Museo de Itagüí.

La muestra presenta titulares, fotografías y reportajes publicados en distintos medios noticiosos para reconstruir la imagen pública que circulaba en el país sobre la vida y la muerte en este municipio del sur del Valle de Aburrá.

Según explica el curador, los documentos expuestos provienen principalmente de un archivo personal de prensa de Orlando Luján, complementado con materiales consultados en el archivo de la Universidad de Antioquia. Los artículos fueron publicados en El Colombiano, El Mundo, El Espectador, La Metro.

La exposición propone una lectura del concepto de paisaje más allá de lo estético. Para el equipo curatorial, el paisaje también está conformado por las experiencias cotidianas de una comunidad. En el caso de Itagüí, los obituarios —los anuncios de fallecimientos publicados en la prensa y repartidos en funerarias, iglesias y viviendas— se convirtieron en parte habitual de ese entorno social.

La exposición está organizada en varias estaciones temáticas que abordan fenómenos recurrentes de la época, entre ellas las llamadas fronteras invisibles entre barrios, el microtráfico, los atentados con explosivos, los crímenes infantiles y otros hechos que formaban parte del día a día en el municipio.

A lo largo del recorrido aparecen imágenes y escenas que se repetían con frecuencia en los periódicos: levantamientos de cadáveres, víctimas cubiertas con sábanas y titulares que narraban homicidios ocurridos en distintos sectores.

La exposición también recoge titulares fuertes, entre estos el de “Itagüí se desangra”, publicado el 27 de mayo de 2010, cuando el número de homicidios ya superaba los 180 casos sin haber llegado aún a la mitad del año.

La infancia en medio del conflicto urbano

Uno de los espacios más impactantes de la muestra está dedicado a la infancia. Allí se presentan noticias que relatan asesinatos de menores, ataques cerca de colegios y situaciones de violencia que afectaban directamente a los niños.

Según el curador, una de las conclusiones del proyecto es que durante años la violencia llegó a normalizarse entre quienes crecieron en el municipio. Niños que jugaban en la calle o que caminaban hacia la escuela podían encontrarse con tiroteos, explosiones o las barreras impuestas por las fronteras invisibles entre barrios.

Incluso elementos cotidianos como los almanaques —tradicionales calendarios colgados en las casas— aparecen en la exposición para ilustrar cómo la noción del tiempo llegó a relacionarse con el conteo de muertes. En algunos años, el número de homicidios superó los 365 casos, lo que equivalía a más de una muerte violenta por día.

Un espacio para dialogar sobre la memoria

La exposición incluye además recursos interactivos, como una mesa de escucha y un centro de diálogo donde los visitantes pueden compartir recuerdos y reflexiones sobre esos años.

También se exhibe el tejido colectivo Mi memoria, nuestra memoria, elaborado por un grupo de mujeres tejedoras en colaboración con la Biblioteca Diego Echavarría. En él se bordó un mapa del municipio con referencias a hechos violentos, barrios afectados y lugares emblemáticos del conflicto urbano.

El recorrido por la exposición puede durar entre 35 minutos y más de dos horas, dependiendo del diálogo con los visitantes.

La entrada es gratuita y se realizan recorridos guiados diariamente a las 10:00 de la mañana y a las 3:00 de la tarde. El museo abre de martes a jueves de 9:00 a.m. a 5:00 p.m., los viernes hasta las 4:00 p.m. y los sábados y domingos hasta la 1:00 p.m.

