Hace un siglo, Marianito comenzó su camino a los altares

Sentado a pocos pasos del cuarto en el que hace un siglo (13 de julio de 1926) murió el beato Mariano de Jesús Eusse Hoyos, el sacerdote Jorge Ernesto Gaviria Puerta cuenta que en las alcancías de la parroquia de Angostura ha encontrado monedas árabes, chinas, canadienses, chilenas, argentinas y brasileras. Los habitantes de ese municipio del norte de Antioquia se acostumbraron a las romerías de peregrinos que visitan el santuario con la expresa intención de conseguir una sanación del alma o del cuerpo.
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¿Qué son los milagros? En estricto sentido teológico, los milagros son la intervención de Dios en la realidad de su creación. Digámoslo en palabras sencillas: son hechos que no pueden ser explicados a la luz de la lógica ni de la ciencia. Sin embargo, las vivencias de los fieles amplían esa noción. Por ejemplo, antes de la entrevista con el padre Jorge Ernesto, escuchamos el testimonio de un hombre de mediana edad que, arrodillado frente a la reja que separa el templo de las reliquias de Marianito, agradece su paternidad.
Al ponerse de pie, vemos que en su pierna, arriba del tobillo, tiene tatuado el rostro de Marianito.
–¿Sos muy devoto de Marianito?
–Sí, vengo a agradecerle un milagro. Con mi segunda esposa no podíamos tener hijos. Hace un tiempo vinimos al templo a pedirle que nos ayudara. Ahora tenemos una hija, Mariana.
–¿Sos de por acá?
–Soy de Yarumal, pero vivo en Barranquilla.
Volvamos a las definiciones teológicas. La Iglesia Católica emplea la noción de actos carismáticos para designar esos hechos que acercan a los fieles a los misterios del espíritu. ¿Quién se atrevería a decirle a este padre de familia que su hija no es un milagro? Cuando le contamos este testimonio al sacerdote Jorge Ernesto, él dice que Marianito es muy fecundo: su nombre ha sido puestos a muchos niños cuyas concepciones sus padres adjudican a la intervención del beato.