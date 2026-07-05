En Angostura hay un museo dedicado a Porfirio Barba Jacob: conozca su historia

Probablemente no existan dos vidas más opuestas que la del Padre Marianito y la de Porfirio Barba Jacob, cuyo nombre verdadero fue Miguel Ángel Osorio. El primero fue un cura que vivió casi toda su vida en Angostura, un municipio del norte de Antioquia, a casi 132 kilómetros de Medellín.
El otro fue uno de los grandes nómadas de la literatura colombiana, cuyo viaje vital está sintetizado en los versos de Futuro, memorizados por varias generaciones de colombianos.
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Siguiendo con las comparaciones, Marianito murió en olor de santidad y está a un milagro de ser declarado santo de la Iglesia Católica. A su vez, Barba Jacob falleció en aroma de lujuria y es uno de esos escritores cuya biografía excede a su obra.
A pesar de esas aparentes distancias, Marianito y Barba Jacob son el motivo de cientos de colombianos y extranjeros para visitar Angostura. Los más van detrás de milagros, los menos siguen el rastro del poeta de la vida profunda y cambiante.
Precisamente, con la idea de estimular el turismo cultural, existe la Casa Museo Porfirio Barba Jacob, justo al frente de la parroquia municipal. El inmueble, que además alberga la Dirección de Cultura del municipio, no solo preserva la memoria del reconocido poeta antioqueño, sino que se ha convertido en un espacio para la formación artística, las exposiciones y el encuentro de la comunidad.