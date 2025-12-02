x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Zack Snyder, director de la Liga de la Justicia, está en Colombia desde hace algunas semanas, ¿qué está haciendo en el país?

El director de cine, reconocido por sus películas del universo de DC, eligió al país como uno de los escenarios de su próxima película, la cual promete ser la más íntima de su filmografía.

  • Este es Zack Snyder detrás de cámaras de la grabación de The Last Photograph en el Amazonas. FOTO: Clay Enos
    Este es Zack Snyder detrás de cámaras de la grabación de The Last Photograph en el Amazonas. FOTO: Clay Enos
El Colombiano
El Colombiano
hace 6 horas
bookmark

En las últimas semanas, Zack Snyder, director de la Liga de la Justicia y El hombre de acero, ha compartido en sus redes sociales fotografías en diferentes en diferentes ciudades de Colombia. El cineasta estadounidense estuvo en el país filmando su última película, The Last Photograph.

Le puede interesar: Kraken y documental sobre la vida de Elkin Ramírez se presentarán en el Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano en Cuba

A finales de noviembre, Snyder publicó varias fotos en el Amazonas. Por ejemplo, el 23 de noviembre compartió con sus más de 480.000 seguidores una imagen en la que aparece haciendo ejercicio, la cual acompaño con el mensaje “En el gimnasio en Leticia”.

Y es que el director de 300 estuvo varios meses del último semestre en Colombia, ya que esta fue una de las locaciones seleccionadas para grabar su última cinta, la cual ha asegurado que es la más personal de sus poco más de veinte años de trayectoria.

The Last Photograph sigue la historia de un exagente de la DEA que viaja a Sudamérica en búsqueda de su familia. Según la sinopsis, este debe “encontrar a su sobrina y sobrino desaparecidos tras los brutales asesinatos de sus padres diplomáticos. Con la ayuda de un fotógrafo de guerra drogadicto y fracasado, la única persona que ha visto el rostro de los asesinos, se lanza, decidido a encontrar a los niños y la verdad, pero pronto descubre que también debe enfrentarse a los fantasmas de su pasado”.

La cinta, que se espera se estrene en 2026, ha sido grabada en Bogotá, el Parque Nacional Natural Chingaza y la Amazonía, y también en Islandia y Los Ángeles. Sus protagonistas serán los actores Stuart Martin y Fra Fee, quienes trabajaron en 2023 con Snyder en la realización de la película Rebel Moon. Por su parte, la música será compuesta por el ganador del Óscar, Hans Zimmer.

Como contó el medio de comunicación especializado Variety, durante su paso por Colombia, Snyder no solo fue director, sino que asumió el rol de director de fotografía y de camarógrafo. Durante las grabaciones solo lo acompañaron su jefe de iluminación, su primer asistente de cámara, el productor y el fotógrafo, mientras que el resto del equipo era talento colombiano de la productora Jaguar Bite, que también ha estado detrás de producciones como Lost in the jungle, el documental de National Geographic sobre los hermanos Mucutuy; Bogotá, la película coreana de Netflix grabada en la capital, y The Big Cigar, la serie de Apple TV realizada en el departamento de Bolívar.

Esta película es un proyecto en el que Snyder viene trabajando desde mediados de la década de los 2000. Su última película, Rebel Moon 2, se estrenó en 2024 y es una saga de ciencia ficción, género en el que se ha hecho reconocido Zack gracias a películas como Watchmen y a las diferentes entregas del universo de DC que realizó.

Siga leyendo: Jaafar, el sobrino de Michael Jackson con sangre colombiana

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida