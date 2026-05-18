Zafra: una nueva voz y un nuevo aire para Puerto Candelaria

Puerto Candelaria, la agrupación paisa de cumbia, chucu chucu y jazz, presentó a su nueva integrante Gerald Flórez, quien llega a ocupar el lugar que dejó Catt, la anterior vocalista, creativa y compositora que se fue del puerto en diciembre del año pasado.

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“¡Llegó el ají pa´este de maní!... Un personaje que siempre ha estado y hasta ahora lo descubrimos. Al Puerto ha llegado la cosecha, la bonanza, la ventura en la voz y la trompeta. Al Puerto ha llegado: Zafra!”, escribió la agrupación en su perfil de Instagram para presentarla.

La historia de Gerald y Puerto Candelaria empezó hace un par de años, pues ella hizo parte del elenco de La Sociedad de la Cumbia, un musical (convertido después en miniserie) estrenado en 2023, que se desarrolla al ritmo de Lucho Bermúdez, José Barros y Pacho Galán, ambientado en un sofisticado club social de mediados del siglo XX y que cuenta la historia de un amor imposible.

–Fue muy bonito, me encantó ser parte de la sociedad, ese musical es hermoso. Ahí empecé a ser parte de Puerto, hace tres años –dice Gerald desde el pequeño estudio que le asignaron en Merlín Producciones, la casa de Puerto Candelaria.

Pero ahora, Gerlad, con el personaje de Zafra, tendrá un papel protagónico entre el elenco de Puerto Candelaria, pues no sólo será la nueva voz del grupo, sino que llega a iluminar el camino con el brillo de su trompeta.

–Este es un proyecto demasiado serio, que lleva muchísimos años y funciona perfecto. Todo es muy acorde a lo que dicen y proponen, para mí es un gran reto, sobre todo acoplarme musicalmente, aprenderme las canciones y montarme con la trompeta, porque Puerto nunca ha tenido trompreta entonces hicimos arreglos y nuevas adaptaciones para que los vientos sonaran bien lindo –dice Gerald.

La llegada de Gerald coincide con el lanzamiento de un nuevo trabajo de Puerto Candelaria, Tarde ventura, que se estrenará el 12 de junio. Es temporada de cosecha y celebración, por eso Gerald asume el nombre de Zafra, en este país imaginario que es Puerto Candelaria.

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En el mundo agrícola, la zafra se refiere a la temporada de cosecha, especialmente de la caña de azúcar. En el Puerto, la llegada de Zafra marca un momento de renovación, ella trae un aire nuevo al grupo –Gerald es menor que la banda, tiene apenas 21 años, Puerto Candelaria ya suma 25.

–Zafra se parece mucho a mi personalidad, es como una gitana, es súper alegre y trae como esa esperanza y esas buenas noticias, tiene como ese aire de la cosecha, de la bonanza –dice Gerald.