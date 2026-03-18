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Choque de versiones por la supuesta visita cancelada de Iván Cepeda a Medellín este miércoles

El candidato presidencial Iván Cepeda Castro no estará en Antioquia este 18 de marzo, en medio de versiones cruzadas sobre una supuesta visita que, según él, nunca estuvo programada.

  • Cepeda no venía a Antioquia: choque de versiones por supuesta visita cancelada en Medellín. Foto: Camilo Suárez Echeverry / @alejodebedout
    Cepeda no venía a Antioquia: choque de versiones por supuesta visita cancelada en Medellín. Foto: Camilo Suárez Echeverry / @alejodebedout
Saray González Toro
Saray González Toro
hace 2 horas
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El ambiente político en Antioquia se ha ido tensionando en los últimos días alrededor de la figura del candidato presidencial Iván Cepeda Castro, en medio de cuestionamientos por sus declaraciones sobre el departamento, la llegada de una minga indígena a Medellín y el rechazo de distintos sectores políticos e institucionales.

El concejal de Medellín Alejandro De Bedout había denunciado desde días previos posibles movilizaciones indígenas hacia La Alpujarra, cuestionando el origen de los recursos y la organización de la convocatoria al señalar que sería para “legalizar” la logística y los recursos del evento político de Iván Cepeda.

Alrededor de 500 indígenas bloquearon los accesos de la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín, restringiendo la movilidad en el centro administrativo de la ciudad. Este escenario elevó la expectativa sobre la eventual presencia del candidato presidencial en Medellín, especialmente tras la circulación de una invitación que sugería su visita a la capital antioqueña. También se había planteado que el candidato estaría acompañado por su fórmula vicepresidencial, Aida Quilcué.

Entérese: Presidente del Concejo de Medellín denuncia que movilización indígena en La Alpujarra sería para “legalizar” logística de evento Cepeda

En ese contexto, De Bedout aseguró que recibió confirmación de que Cepeda “acababa de cancelar” una visita que, según la información que circulaba previamente, estaba prevista para hoy, 18 de marzo. La advertencia del concejal ya había venido señalando la actividad a través de redes sociales, incluso con la difusión de un afiche en el que se promovía una convocatoria relacionada con la campaña del senador.

Así, en medio de los cuestionamientos por la organización del evento político y la expectativa generada en la ciudad, el concejal reforzó su versión con un mensaje por medio de X:

En el mismo pronunciamiento, lanzó fuertes críticas a la logística del evento y a lo que calificó como una estrategia que habría generado rechazo ciudadano.

Conozca: “Los ataques llenos de odio y resentimiento no nos intimidarán”: reacciones a polémica frase de Iván Cepeda sobre Antioquia

No obstante, el propio Iván Cepeda respondió a estas afirmaciones y aseguró que no existía una visita programada para esta fecha. “Respetuosamente les solicito informar sobre la falsedad de esta noticia. Estaré el 28 de marzo en Medellín para un acto multitudinario de mi campaña”, indicó.

Lo que ha trascendido es que la convocatoria correspondería, presuntamente, a una actividad de voluntarios de campaña en Antioquia, en la que Cepeda no haría parte formal, aunque su nombre fue utilizado inicialmente en la difusión.

El rechazo a las posturas de Cepeda ha ido en aumento en Antioquia en los últimos días, con pronunciamientos tanto políticos como institucionales. Uno de los hechos más relevantes se dio el 17 de marzo, cuando la Asamblea Departamental lo declaró “persona no grata” en un documento firmado por 14 de los 26 diputados.

La corporación rechazó apartes de su programa de gobierno en los que, según indicaron, el candidato afirmó que Antioquia “se convirtió en cuna de la parapolítica, de la narcoeconomía y del terrorismo de Estado”. En el comunicado, la Asamblea sostuvo que estas expresiones resultan injustas para la población y sus instituciones.

Lea también: Repudio a frases de Iván Cepeda sobre Antioquia

Este pronunciamiento se dio en paralelo a un ambiente político cada vez más tenso. En una cumbre liderada por el alcalde Federico Gutiérrez y el gobernador Andrés Julián Rendón, junto a 72 alcaldes del departamento, se cuestionaron también las afirmaciones del candidato. “Qué error resumir un departamento pujante a las peores épocas del narcotráfico”, señalaron, en rechazo a lo que consideran una estigmatización de la región, postura que además fue respaldada por el presidente Gustavo Petro.

Aunque Cepeda ha insistido en que sus declaraciones han sido descontextualizadas, el sinsabor no se ha disipado en Antioquia.

Siga leyendo: Indígenas llegaron a acuerdos y levantaron la protesta que tenían afuera de La Alpujarra, Medellín

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