Choque de versiones por la supuesta visita cancelada de Iván Cepeda a Medellín este miércoles

El ambiente político en Antioquia se ha ido tensionando en los últimos días alrededor de la figura del candidato presidencial Iván Cepeda Castro, en medio de cuestionamientos por sus declaraciones sobre el departamento, la llegada de una minga indígena a Medellín y el rechazo de distintos sectores políticos e institucionales. El concejal de Medellín Alejandro De Bedout había denunciado desde días previos posibles movilizaciones indígenas hacia La Alpujarra, cuestionando el origen de los recursos y la organización de la convocatoria al señalar que sería para “legalizar” la logística y los recursos del evento político de Iván Cepeda. Alrededor de 500 indígenas bloquearon los accesos de la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín, restringiendo la movilidad en el centro administrativo de la ciudad. Este escenario elevó la expectativa sobre la eventual presencia del candidato presidencial en Medellín, especialmente tras la circulación de una invitación que sugería su visita a la capital antioqueña. También se había planteado que el candidato estaría acompañado por su fórmula vicepresidencial, Aida Quilcué. Entérese: Presidente del Concejo de Medellín denuncia que movilización indígena en La Alpujarra sería para “legalizar” logística de evento Cepeda

En ese contexto, De Bedout aseguró que recibió confirmación de que Cepeda “acababa de cancelar” una visita que, según la información que circulaba previamente, estaba prevista para hoy, 18 de marzo. La advertencia del concejal ya había venido señalando la actividad a través de redes sociales, incluso con la difusión de un afiche en el que se promovía una convocatoria relacionada con la campaña del senador. Así, en medio de los cuestionamientos por la organización del evento político y la expectativa generada en la ciudad, el concejal reforzó su versión con un mensaje por medio de X:

En el mismo pronunciamiento, lanzó fuertes críticas a la logística del evento y a lo que calificó como una estrategia que habría generado rechazo ciudadano. Conozca: “Los ataques llenos de odio y resentimiento no nos intimidarán”: reacciones a polémica frase de Iván Cepeda sobre Antioquia No obstante, el propio Iván Cepeda respondió a estas afirmaciones y aseguró que no existía una visita programada para esta fecha. “Respetuosamente les solicito informar sobre la falsedad de esta noticia. Estaré el 28 de marzo en Medellín para un acto multitudinario de mi campaña”, indicó.