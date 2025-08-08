Querido Trópico, una película sobre el drama del cuidado y la maternidad

Querido Trópico es una de las películas latinas que esta semana se sumó a la amplia selección de las carteleras de cine colombianas. Esta cinta, dirigida por la documentalista panameña Ana Endara, viene de participar en el Festival Internacional de Cine de Toronto, San Sebastián y en el CinéLatino Toulouse, donde se llevó el Gran Premio del Jurado.

Esta producción retrata lo que hay detrás del cuidado y de la migración, dos problemáticas latentes en su región de origen.

Para eso, la película cuenta la historia de Mechi, una mujer que, poco a poco, comienza a desvanecerse a causa de la demencia. Ahí es donde entra Ana María, una inmigrante colombiana en Ciudad de Panamá, quien finge estar embarazada, en parte para conservar su empleo y legalizar su situación migratoria, pero también porque anhela la maternidad. Ella comienza a trabajar en casa de Mechi, encargándose principalmente de su cuidado, y así es como construyen un vínculo inesperado, pero profundamente humano.

EL COLOMBIANO conversó con Paulina García, la reconocida actriz chilena; Jenny Nava, actriz colombiana; y Ana Endara, directora y guionista de Querido Trópico, sobre el estreno de la película.

Para empezar, Endara aclara que esta historia nació de una serie de preguntas que se había hecho a sí misma: “¿Ser madre, no ser madre? ¿Quién cuidará de los padres cuando se pongan mayores? ¿Quién cuidará de uno si no tiene hijos?” Así fue como aparecieron los personajes de Mechi y Ana María, toda una novedad en la carrera de la cineasta, quien hasta esta película solo se había movido en el género documental.

En 2013, Endara recibió el Grolsch Discovery Award del Festival Internacional de Cine de Toronto por su documental Reinas, el cual retrata el fenómeno de los reinados de belleza en Panamá.