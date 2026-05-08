SIC sanciona a Constructora Bolívar con multa de $1.306 millones

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) sancionó a Constructora Bolívar Bogotá S.A. con una multa de $1.306 millones por vulnerar los derechos de consumidores en el proyecto de vivienda “Buenavista Living”, ubicado en Bogotá.
La decisión fue adoptada por la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor luego de una visita de inspección realizada el 22 de octubre de 2024 y tras analizar cerca de 30 quejas presentadas contra la constructora.
Según la entidad, la investigación encontró incumplimientos en las fechas de entrega de apartamentos del proyecto VIS, así como publicidad engañosa sobre las características de las viviendas ofrecidas.
La SIC señaló que la constructora modificó en al menos tres ocasiones las fechas de entrega inicialmente prometidas a los compradores, afectando las expectativas de los clientes y alterando la fecha de escrituración.