Consejo de Estado suspendió decreto del Gobierno que aumentaba retención en la fuente a empresas

El Consejo de Estado suspendió los efectos de los artículos 2 al 8 del Decreto 572 de 2025, norma expedida por el Gobierno Nacional que incrementó de manera significativa las tarifas de retención y autorretención en la fuente para miles de empresas en Colombia.
La decisión fue adoptada mediante un auto con ponencia de la magistrada Myriam Stella Gutiérrez Argüello, en respuesta a varias solicitudes de medida cautelar presentadas dentro de demandas acumuladas de simple nulidad contra el decreto.
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Según el alto tribunal, el Gobierno no presentó una motivación suficiente ni estudios técnicos adecuados que justificaran el aumento de las tarifas y bases de retención y autorretención en la fuente.
Aunque la decisión no resuelve todavía la legalidad definitiva del decreto, sí congela temporalmente parte de sus efectos mientras avanza el proceso judicial. En consecuencia, volverán a aplicarse las normas anteriores que fueron reemplazadas por las disposiciones suspendidas.