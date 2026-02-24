x

¿Quiere recorrer la ciudad gratis? Así es Coolturízate, la nueva iniciativa para caminar por el Centro de Medellín

Esta semana será el primero de una serie de recorridos que la Alcaldía de Medellín realizará a lo largo de 2026 para conocer los sitios insignia de esta zona de la ciudad.

  • El recorrido pasará por Junín. FOTO: Jaime Pérez
    El recorrido pasará por Junín. FOTO: Jaime Pérez
hace 2 horas
La Catedral Metropolitana, ubicada en el Parque Bolívar, tardó más de 40 años en ser construida para convertirse en punto de encuentro de la feligresía y en homenaje a la Virgen María. Aunque sigue siendo epicentro de la vida religiosa medellinense, con el paso del tiempo, junto al parque, también se ha transformado en referente de la actividad cultural del centro de la ciudad.

Será precisamente allí donde comenzará el primer recorrido de Coolturízate, la estrategia de la Alcaldía de Medellín que busca que los ciudadanos caminen y descubran el corazón de la capital antioqueña.

Esta propuesta, coordinada por la Gerencia del Centro, consiste en una serie de recorridos guiados gratuitos por distintos sectores del centro. Explica Juliana Coral, gerente del Centro y Territorios Estratégicos, que se realizarán dos jornadas mensuales a lo largo de 2026.

“La idea es que Coolturízate se convierta en una experiencia para aprender y entender la manera en que el centro se ha transformado en los últimos años. Además, otro objetivo clave de esta propuesta es promover el sentido de pertenencia, que la gente se apropie de estos espacios urbanos que son de todos”, afirma la funcionaria.

Coolturízate: ¿A qué hora empieza el recorrido este viernes 27 de febrero?

Para este viernes 27 de febrero a las 2:00 de la tarde está programada la primera caminata. Desde la Catedral, el grupo de asistentes avanzará por Junín hasta llegar al Edificio Coltejer. Luego se dirigirán al Centro Cultural del Libro, más conocido como La Bastilla, donde conocerán las historias de los murales que hay en esta zona y también la de los libreros que desde hace décadas permanecen allí. La última parada será la Parroquia San José, ubicada en la Oriental, que también fue edificada en el siglo XIX.

Esta actividad servirá como piloto de las demás rutas previstas para 2026, las cuales tendrán una duración de dos horas. Estos encuentros estarán guiados por Candelario, un personaje que ambientará el trayecto con anécdotas, datos históricos y detalles sobre estos escenarios emblemáticos de la vida cultural del centro.

Aunque aún no se conocen las otras rutas que se realizarán en los próximos meses, Coral asegura que hay gran expectativa y que el proyecto está orientado a que los habitantes de Medellín se sorprendan con los lugares e historias que habitan en el centro. “Como locales, se nos vuelve paisaje, normalizamos los lugares o las piezas artísticas que tenemos en esta zona, como las esculturas de Botero, por ejemplo. Lo que queremos transmitir con esta iniciativa es la sorpresa que se produce al conocer el territorio y que sí es posible caminar por el centro”, afirma.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué lugares visitará la ruta de Coolturízate este mes?
La Catedral Metropolitana, el Edificio Coltejer, el Centro Cultural del Libro ( La Bastilla) y la Parroquia San José sobre la Avenida Oriental.
¿Quién puede asistir a las caminatas de la Gerencia del Centro?
Cualquier ciudadano o turista puede participar. Los recorridos están diseñados para ser caminables y están ambientados con datos históricos

​​​​​​​

