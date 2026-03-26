Silleteros de Santa Elena elaborarán 10 cruces monumentales de flores en vivo para Semana Santa

A pocos días de la Semana Santa –que este año va del 29 de marzo al 5 de abril–, ya son varias las actividades religiosas y culturales programadas en diferentes zonas de la ciudad. Entre cruces y flores es una de ellas.

Este encuentro, que conecta la tradición católica con la de los silleteros del corregimiento, se realizará este sábado 28 de marzo en dos lugares al mismo tiempo: el Parque Arví y el Pueblito Paisa.

Adaptando la tradición de crear obras de arte vivo con flores –como las silletas tradicionales que se ven en agosto durante la Feria de las Flores–, en este espacio los silleteros elaborarán, en vivo y en directo, diez cruces de 1,5 metros de altura cada una, con las mismas técnicas empleadas para realizar aquellas piezas que salen a relucir anualmente en el Desfile de Silleteros.

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Entre cruces y flores no es una iniciativa nueva: desde hace más de una década existe este espacio.

Sin embargo, es mucho más antigua la tradición que la precede, que consiste en decorar o hacer cruces con flores para luego colocarlas en las fincas, a borde de carretera o al pie de las estaciones del viacrucis.

Como explica el libro Silleteros: un pasado que florece, “la elaboración de las cruces de Semana Santa parece estar asociada a la devoción de la gente de Santa Elena hacia la Santa Cruz”.

Muchos ni siquiera recuerdan desde cuándo existe esta práctica, solo que es una de las más antiguas y que se extiende también hasta el 3 de mayo, Día de la Santa Cruz, fecha en la que se acostumbra ubicar una cruz de flores al frente de la entrada de las viviendas.

La diferencia entre ambas costumbres es que la de mayo suele ser una práctica familiar, más íntima, mientras que la de la Semana Mayor podía ser observada por más personas, al estar ubicada en los puntos del viacrucis.