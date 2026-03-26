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Silleteros de Santa Elena elaborarán 10 cruces monumentales de flores en vivo para Semana Santa

Lo harán en el tradicional evento Entre cruces y flores, el cual se realizará este sábado 28 de marzo en el Parque Arví y en el Pueblito Paisa. La entrada es gratuita y busca incentivar el turismo religioso.

  • En Entre cruces y flores, los silleteros de Santa Elena construirán y adornarán diez cruces de 1,5 metros de altura cada una con las mismas técnicas que realizan las silletas del Desfile de Silleteros. FOTO cortesía parque arví
    En Entre cruces y flores, los silleteros de Santa Elena construirán y adornarán diez cruces de 1,5 metros de altura cada una con las mismas técnicas que realizan las silletas del Desfile de Silleteros. FOTO cortesía parque arví
El Colombiano
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hace 37 minutos
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A pocos días de la Semana Santa –que este año va del 29 de marzo al 5 de abril–, ya son varias las actividades religiosas y culturales programadas en diferentes zonas de la ciudad. Entre cruces y flores es una de ellas.

Este encuentro, que conecta la tradición católica con la de los silleteros del corregimiento, se realizará este sábado 28 de marzo en dos lugares al mismo tiempo: el Parque Arví y el Pueblito Paisa.

Adaptando la tradición de crear obras de arte vivo con flores –como las silletas tradicionales que se ven en agosto durante la Feria de las Flores–, en este espacio los silleteros elaborarán, en vivo y en directo, diez cruces de 1,5 metros de altura cada una, con las mismas técnicas empleadas para realizar aquellas piezas que salen a relucir anualmente en el Desfile de Silleteros.

Lea: Este es el evento que durante todo el año celebrará la tradición silletera en Santa Elena

Entre cruces y flores no es una iniciativa nueva: desde hace más de una década existe este espacio.

Sin embargo, es mucho más antigua la tradición que la precede, que consiste en decorar o hacer cruces con flores para luego colocarlas en las fincas, a borde de carretera o al pie de las estaciones del viacrucis.

Como explica el libro Silleteros: un pasado que florece, “la elaboración de las cruces de Semana Santa parece estar asociada a la devoción de la gente de Santa Elena hacia la Santa Cruz”.

Muchos ni siquiera recuerdan desde cuándo existe esta práctica, solo que es una de las más antiguas y que se extiende también hasta el 3 de mayo, Día de la Santa Cruz, fecha en la que se acostumbra ubicar una cruz de flores al frente de la entrada de las viviendas.

La diferencia entre ambas costumbres es que la de mayo suele ser una práctica familiar, más íntima, mientras que la de la Semana Mayor podía ser observada por más personas, al estar ubicada en los puntos del viacrucis.

Para incentivar el turismo en épocas distintas a la Feria de las Flores –como también lo hacen con la exhibición de pesebres en Navidad– y promover la elaboración de cruces con flores en esta época fue que, en 2011, el Parque Arví decidió realizar la primera edición del evento. Así lo cuenta el libro de la Alcaldía de Medellín que recoge la historia de la tradición silletera.

Para 2026 se programó este fin de semana entre las 10:00 a. m. y las 5:00 p. m.

Durante la jornada, además de la exhibición de las creaciones florales, habrá actividades para toda la familia, entre ellas talleres de elaboración de minicruces en flores y en macramé, creación de animales trepadores en la ludoteca, así como presentaciones artísticas del grupo Carranga de la Universidad de Antioquia, a las 11:00 de la mañana, y de la Red de Músicas de Medellín, a las 2:00 de la tarde.

También los silleteros recibirán reconocimientos por sus obras, que permanecerán exhibidas no solo ese día, sino durante toda la Semana Santa, con el fin de que se conviertan en una excusa para que locales y extranjeros visiten Arví, uno de los pulmones verdes de la ciudad.

Se espera que más de 40.000 personas suban a apreciar estas creaciones que unen devoción y arte en el marco de una de las celebraciones religiosas más importantes del catolicismo.

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