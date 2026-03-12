Conozca el único teatro en la Medellín ubicado dentro de un centro comercial

Para algunos todavía son pocos los teatros que hay en Medellín —esta serie semanal busca que los conozcamos todos—, y muchos dicen además que ya no es frecuente es escuchar que una persona o un grupo emprenda la tarea de abrir una nueva sala. Así lo explica Alejandro Vallejo, director del Teatro El Tesoro, uno de los escenarios “jovencitos” de la ciudad: fue apenas en 2017 que comenzó a construirse en el cuarto piso del Parque Comercial El Tesoro, convirtiéndose así en el primer y único teatro ubicado al interior de un centro comercial en Medellín. Lea: Edmar Castañeda, el arpa propia y la música de otra parte Sin embargo, cuando columnas y paredes todavía se estaban levantando, llegó la pandemia que, aunque no paró la obra, sí hizo que se adaptara. La primera forma que tuvo este teatro, ubicado en El Poblado, fue la de un ágora conformada por una plataforma y unas graderías que, con la ayuda de cojines, hacían las veces de sillas. En 2021, cuando todos comenzaron a salir a la calle después del confinamiento, se realizaron las primeras funciones en el entonces llamado Teatro al Aire Libre El Tesoro, que para cerrar ese año lanzó su primera producción –que actualmente es una de las más populares–: el show navideño de Rudolf. Para el año siguiente, el teatro instaló el techo de tratamiento acústico que tiene actualmente, lo que le permitió comenzar a llevar al escenario otro tipo de expresiones artísticas. En 2023, este espacio llegó con sillas nuevas, esta vez negras y con espaldares acolchados. En ese momento fue cuando el teatro dejó de tener el primer nombre de “Al Aire Libre” y pasó a ser simplemente Teatro El Tesoro.

“Ya empezamos con una programación un poco más variada, dividida en programas. Ese año tuvimos cuatro temporadas y fue supremamente importante porque significó seguir haciendo crecer este proyecto, pero también enfrentar un reto grande: pasar de la gratuidad a la venta de boletería”, cuenta Vallejo, quien señala que fue justamente en ese momento cuando ocurrió uno de los hitos del teatro: realizaron su primera coproducción al unirse con Merlín Producciones y Puerto Candelaria –la agrupación paisa ganadora del Latin Grammy– para crear el musical La sociedad de la cumbia. Luego vinieron las nuevas sillas, rojas y empotradas como normalmente se utilizan en los teatros, que le dan el aforo que hoy tiene este escenario: caben 934 personas, que disfrutan de shows realizados en un escenario de 165 metros cuadrados. Y de ahí en adelante lo que llegó fue una explosión de espectáculos que se movían entre el teatro, la música y la danza. En estos tres últimos años por El Tesoro han pasado artistas como Cabas, Andrés Cepeda, Juan Fernando Velasco y Felipe Peláez, y orquestas como la Filarmónica de Medellín, Iberacademy y la de la Universidad Eafit, ya que uno de los objetivos que se planteó el teatro el año pasado fue realizar espectáculos con la mayor cantidad posible de orquestas de la ciudad.

Vallejo explica que en estos casi diez años de historia uno de los retos que ha atravesado esta organización cultural es posicionarse y contarle a la ciudad que existe un teatro con programación propia y continua dentro de este centro comercial. “El gran desafío es que cada vez más personas se enamoren de la programación que tenemos hoy, que es tan variada y pensada para todos los gustos [...] Yo creo que la gente, en este momento, está interesada en el arte y en la cultura. Con todo lo que el sector cultural de la ciudad está haciendo –las orquestas, los músicos, los artistas emergentes–, en Medellín se está consolidando un público cada vez más fiel a los eventos culturales que se realizan en la ciudad”, dice el director. Uno de los proyectos a mediano plazo que tiene el Teatro El Tesoro es cerrar por completo sus instalaciones, una adecuación de infraestructura que les permitiría tener una oferta más amplia. Por ahora, entre los espectáculos que tendrá este espacio cultural durante el primer semestre de 2026 está el cabaret El gran salón este 13 y 14 de marzo; el 27 de marzo siguen con The Beatles Filarmónico; en abril regresará La noche de jazz; en mayo cantará Leire Martínez, la exvocalista de La Oreja de Van Gogh; y, cerrando ese mes, el español Diego El Cigala viene con su gira internacional 20 años de lágrimas.