Abierto de Australia: Sinner va por el tres coronas en fila y Djokovic busca su 25° título

El número uno mundial, el español Carlos Alcaraz, debutará en el Abierto de Australia contra el australiano Adam Walton en busca de su primer título en el Grand Slam de Melbourne, que arranca este domingo. Alcaraz, que nunca ha pasado de los cuartos de final en este torneo, está en la misma mitad del cuadro que el finalista derrotado del año pasado, Alexander Zverev, y podría enfrentarse a él en una semifinal. Jannik Sinner se medirá al francés Hugo Gaston en el inicio de su defensa del título en Australia y podría enfrentar al 10 veces campeón del torneo, Novak Djokovic, en una explosiva y llamativa semifinal.

Novak Djokovic quiere alargar su historia en los Grand Slam. FOTO GETTY

El italiano Sinner derrotó en 2025 al alemán Zverev en la final, y luego se coronó campeón en Wimbledon y el Masters ATP. De ganar el abierto australiano, serían tres coronas en fila en Melbourne para Sinner, algo que solo Djokovic ha logrado en hombres. Djokovic, por su parte, busca su 25º título de Grand Slam que lo pondría como el único tenista, hombre o mujer, al haber alcanzado semejante cifra. Actualmente comparte el récord de 24 grandes con la leyenda australiana Margaret Court. La estrella serbia se enfrentará al español Pedro Martínez (N.71) en su debut. Lea también: ¿Le gustaría ver a Alcaraz y Sinner jugando juntos? La idea parece que también le suena a los dos mejores del mundo El sorteo es muy difícil, no importa dónde juegues. Somos los mejores jugadores del mundo y el camino es muy, muy largo y muy lejano. Iremos día a día”, expresó Sinner.

Zverev, número 3 mundial, se enfrentará al canadiense Gabriel Diallo en la ronda inicial del certamen. La rivalidad actual entre Alcaraz y Sinner, números 1 y 2 del mundo, es “formidable” para el tenis, estimó la leyenda suiza Roger Federer. “Hacen un tenis increíble y su rivalidad es formidable”, afirmó el exnúmero 1 mundial en una conferencia de prensa en Melbourne, dos días antes de la ceremonia de apertura del Abierto de Australia. “La final de Roland Garros (en junio de 2025) superó los límites de la realidad”, apuntó, en alusión al partido que Alcaraz ganó a Sinner en 5 horas y 29 minutos, levantando tres bolas de partido para terminar imponiéndose en cinco sets. Entre Alcaraz y Sinner se han repartido los títulos en los ocho últimos torneos del Grand Slam.

Así está el camino de las mujeres en el Abierto de Australia