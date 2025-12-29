Así fue el accidente de tránsito en el que resultó involucrado el boxeador Anthony Joshua en Nigeria

El boxeador británico Anthony Joshua, excampeón del mundo de pesos pesados, resultó herido este lunes en un accidente de tráfico en Nigeria en el que murieron dos personas, afirmaron medios del país africano.

Imágenes en internet mostraban a Joshua, un ciudadano británico de origen nigeriano, sin camiseta, rodeado de lo que parecían ser restos de cristales de una ventanilla rota.

Las circunstancias alrededor del accidente “están siendo investigadas”, declaró la policía del estado de Ogun, al norte de la capital económica del país, Lagos, que en estas fechas se llena de turistas y de expatriados que regresan.

Joshua “iba sentado en la parte trasera del vehículo, solo sufrió heridas leves y está recibiendo atención médica”, detalló la policía en su comunicado.

El promotor del boxeador, Eddie Hearn, declaró a Daily Mail Sport que el boxeador estaba de vacaciones con la familia.

“Estamos intentando ponernos en contacto con Anthony y mientras tanto no queremos especular sobre cómo se encuentra, pero afortunadamente parece estar bien por lo que he visto en las imágenes”, afirmó.

La policía informó que el accidente, en el que fallecieron dos personas que iban en el coche de Joshua, ocurrió GMT en la ciudad de Makun, en la autopista entre Lagos e Ibadan.

Las Fuerzas de Seguridad Vial de Nigeria informaron en un comunicado que el Lexus en el que viajaba Joshua “parecía sospechoso de ir superando el límite de velocidad, perdió el control durante un adelantamiento y se estrelló contra un camión que estaba aparcado fuera de la carretera”.

Un testigo del accidente afirmó a la revista Punch News que Joshua viajaba en un convoy de dos vehículos y estaba sentado detrás del conductor.