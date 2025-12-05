x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

¡Coordinación pura! Así fue como las colombianas Anny Sánchez y Nicole Castellanos lograron el oro en gimnasia

Las gimnastas colombianas se quedaron con el primer puesto en la prueba de trampolín sincronizada y acercan a Colombia a un nuevo título en los Juegos Bolivarianos.

  • Anny Sánchez y Nicole Castellanos brillaron en el trampolín en gimnasia. Foto: Comité Olímpico Colombiano.
    Anny Sánchez y Nicole Castellanos brillaron en el trampolín en gimnasia. Foto: Comité Olímpico Colombiano.
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 16 horas
bookmark

La delegación colombiana está cada vez más cerca de repetir el título de los Juegos Bolivarianos, pues luego de superar la barrera de las 100 medallas de oro ya se hace casi que inalcanzable para sus perseguidoras.

En medio de esa cosecha dorada, la gimnasia fue protagonista el jueves, logrando el primer lugar en cuatro de las cinco pruebas disputadas durante la jornada. Una de esas modalidades fue la de trampolín sincronizado femenina, allí la dupla formada por Nicole Castellanos y Anny Sánchez se quedó con el oro en una rutina brillaron con los colores de la bandera tricolor.

Lea también: ¡Aplausos para Colombia! La delegación nacional superó las 200 medallas en los Juegos Bolivarianos

Con un gran nivel de conexión en el aire, las dos gimnastas unieron sus saltos y en una rutina con altas muestras de coordinación, Castellanos y Sánchez consiguieron un puntaje de 43.285 que les sirvió para quedarse con la medalla de oro sobre las delegaciones de Bolivia y Venezuela.

En las otras pruebas de gimnasia, Nicole Castellanos repitió presea dorada en la prueba de trampolín individual femenina, mientras que el gimnasta Manuel Sierra hizo lo propio en trampolín individual masculino y trampolín sincronizado masculino, en esta última prueba con la compañía de Diego Giraldo.

¿Cómo va Colombia en los Juegos Bolivarianos?

La delegación colombiana arranca la jornada del viernes liderando los vigésimos Juegos Bolivarianos con 119 medallas de oro, 105 de plata y 70 de bronce para un total de 294 preseas. En el segundo lugar está Venezuela con 87 medallas de oro y Perú completa el podio con 59 medallas de oro.

Otros deportes que brillaron en la última jornada fueron el boxeo, karate, skateboarding, tenis y atletismo, quienes sumaron 8 medallas de oro más para afianzar a Colombia en el liderato de los juegos.

Los Juegos Bolivarianos se están disputando en las ciudades de Ayacucho y Lima, en Perú. El próximo domingo culminan las pruebas donde la delegación colombiana podría celebrar un nuevo título.

Siga leyendo: Velocistas de Colombia alcanzan triplete dorado en atletismo durante los Juegos Bolivarianos

Liga Betplay

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida