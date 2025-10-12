¿Cuál usar? Estas son las aplicaciones deportivas más usadas para principiantes y profesionales de todas las disciplinas

Las herramientas tecnológicas se convirtieron en las nuevas aliadas del entrenamiento deportivo. Hoy, tanto profesionales como amateurs registran cada paso, cada pulso y cada hora de sueño desde el celular o el reloj inteligente. Lo que antes era privilegio de laboratorios y equipos de élite, ahora cabe en la palma de la mano. Pero no todas las aplicaciones fueron hechas iguales, ni todas se pueden usar del mismo modo.
Aquí te dejamos una guía básica de cuáles descargar, dependiendo de tu grado de experiencia, objetivos, y mucho más importante, tu bolsillo. Además te sugerimos una que es 100% antioqueña.