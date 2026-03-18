“El país lo necesitaba”: Venezuela tumbó a Estados Unidos y conquistó su primer Clásico Mundial de béisbol

Venezuela derrotó el martes 3-2 a Estados Unidos en Miami en un final de infarto y ganó por primera vez el Clásico Mundial de béisbol, en un duelo que tenía como telón de fondo las tensiones políticas entre ambos gobiernos.
La Vinotinto dominó durante gran parte del juego, pero un jonrón de dos carreras Bryce Harper hizo que la final llegara empatada a la última entrada.
Un doble de Eugenio Suárez impulsó la carrera ganadora de Javier Sanoja provocando el éxtasis de la hinchada venezolana, abrumadoramente mayoritaria en el loanDepot Park.
Venezuela, donde el béisbol es deporte nacional, completó su torneo de ensueño venciendo al favorito Estados Unidos en su propia casa, en un juego que trascendió lo deportivo por el contexto de la captura en enero del presidente Nicolás Maduro por fuerzas norteamericanas.
También potencia del béisbol, Venezuela tenía hasta ahora una tercera posición de 2009 como mejor resultado en el principal torneo de selecciones de este deporte.
Lea: Video | Con jonrón incluido, Venezuela venció a Italia y se enfrentará a Estados Unidos en la final del Clásico Mundial de Béisbol
Su historia dio un vuelco en dos mágicas semanas en las que, tras una única derrota ante República Dominicana en la fase de grupos, fue capaz de destronar en cuartos de final al Japón de Shohei Ohtani, el último campeón, y después acabar con la imbatibilidad de Italia.
“No se suponía que íbamos a estar aquí, la gente no creía en nosotros, pero nosotros creímos en nosotros e hicimos el trabajo”, declaró un emocionado Maikel García, nombrado MVP (Jugador Más Valioso) del torneo.