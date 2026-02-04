Egan Bernal lidera lista de figuras en el Nacional de ruta en Cundinamarca, ¿qué rivales tendrá?

¿Podrá Egan Bernal repetir la hazaña en el Campeonato Nacional de Ruta 2026?

Por condiciones y el trazado donde se realizará el certamen, no hay duda de que el campeón del Tour de Francia 2019 y del Giro de Italia 2021 es el gran favorito para reinar en su natal Cundinamarca, tal y como lo hizo el año anterior en el evento que tuvo lugar en Bucaramanga, donde se impuso en las pruebas de contrarreloj y fondo.

Bernal, quien corre para el equipo Ineos desde 2018, lidera la lista de candidatos a la victoria en la competición que tendrá como epicentro a Zipaquirá entre este jueves y domingo.

En dicho municipio donde creció Egan, nació el recordado Efraín “Zipa” Forero Triviño, quien se impuso en cuatro Campeonatos Nacionales (1950, 1953, 1954 y 1958) y fue el vencedor de la primera edición de la Vuelta a Colombia en 1951.

Este jueves, en Zipaquirá, conocida como la “Capital Salinera de Colombia”, se abrirá el telón de la competencia en la modalidad de crono para las seis categorías. Sobre recorridos técnicos y exigentes, las damas juveniles afrontarán un trazado de 13,2 kilómetros, mientras que las sub-23, élite y hombres juveniles competirán sobre 26,1 kilómetros. La jornada finalizará con la contrarreloj masculina sub-23 y élite, con una distancia de 44 kilómetros.

Según informó la Federación Colombiana de Ciclismo, la cita, que se extenderá hasta el domingo 8 de febrero, contará con la presencia de 657 corredores. Entre ellos se encuentran deportistas del World Tour, el UCI ProTeam, equipos continentales, de marca y escuadras de 25 ligas del país.

En la categoría élite, Egan tendrá como compañero a Brandon Rivera, mientras que en la lista también se destacan Daniel Felipe Martínez (Red Bull–BORA–hansgrohe), Harold Tejada (XDS Astana Team) y Santiago Buitrago (Bahrain Victorious). Martínez, ausente en Bucaramanga en 2025, se convierte en uno de los máximos oponentes de Bernal, sobre todo para la crono, en la que suma cuatro títulos nacionales.

Otros ciclistas importantes, provenientes de conjuntos UCI ProTeam, son Iván Ramiro Sosa (Kern Pharma), Santiago Umba (Solution Tech Nippo Rali) y el actual bicampeón nacional de ruta sub-23, Samuel Flórez (Modern Adventure Pro Cycling), quien correrá esta temporada en la categoría élite. A la vez, se contará con las figuras de las estructuras continentales y nacionales, entre ellas Team Medellín-EPM, Team Sistecrédito, GW Erco–Sportfitness, Nu Colombia, Orgullo Paisa y Hino One La Red Suzuki.

En la rama femenina, como recordó la Fedeciclismo, competirán referentes como la antioqueña Andrea Patiño, Diana Carolina Peñuela, Stefanía Sánchez, Erika Botero, Laura Daniela Rojas, María Paula Latriglia, Estefanía Herrera, Jessenia Meneses, Andrea Alzate y Sara Juliana Moreno. También será la oportunidad para ver el crecimiento deportivo que han tenido los corredores de las categorías juveniles del país.