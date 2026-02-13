Brandon Weatherspoon se lució con Paisas e impuso récord de triples en la Liga de Campeones

El estadounidense Brandon Weatherspoon, uno de los hombres claves de Paisas, impuso récord de triples en un mismo juego en la Basketball Champions League, BCL, en el cierre de la fase de grupos que dejó a los antioqueños como clasificados para los cuartos de final.
Brandon, quien es uno de los bicampeones con Paisas de la Liga Profesional de Colombia y juega su segunda BCL con los antioqueños, logró 34 puntos, incluidos 9 triples de 14 que intentó en el duelo que los dirigidos por Daniel Seoane ganaron 98-75 ante Caimanes, en territorio mexicano.