“Sigue estando entre los 15 más talentosos del mundo”: Landon Donovan sobre James Rodríguez tras llegar a la MLS

La llegada del 10 y capitán de la Selección Colombia, James Rodríguez, al Minnesota United FC ha sacudido la opinión pública de la MLS y el fútbol en general, provocando reacciones de figuras cuya opinión es tomada como una ley en el fútbol estadounidense. Le puede interesar: “Desde el primer momento dije que sí... lo de Colombia todo fue un chisme”: James en su presentación con Minnesota United Landon Donovan, referente histórico del balompié norteamericano y quien destacó a nivel internacional, no ocultó su escepticismo inicial ante el arribo del colombiano, calificando el movimiento de una forma contundente antes de conocer los pormenores del acuerdo.

A pesar de haber expresado que no estuvo de acuerdo, en un principio, con la llegada del colombiano al fútbol de la Major League Soccer, la exfigura de equipos como Bayer Leverkusen y Los Angeles Galaxy, entre otros, aseguró que la llegada de James a EE. UU. es importante, ¿por qué?

De la incredulidad a la aceptación estratégica de Donovan

En su pódcast Unfiltered Soccer —que comparte con el exarquero también estadounidense, Tim Howard—, Donovan comparó su sorpresa inicial tras conocer la llegada de James al equipo de Minnesota con la relevancia que tiene su voz en el entorno local. El exjugador de 43 años, quien también tuvo un paso por el Bayern Múnich y el Everton —clubes donde también jugó James—, admitió recientemente que, al recibir la noticia, su primera impresión fue de rechazo absoluto hacia la gestión de la dirigencia del Minnesota United.

Landon Donovan en un partido con la Selección de Estados Unidos. FOTO: Cortesía Chicago Fire

“Cuando me enteré de esto por primera vez, no podría haberlo odiado más. Pensé: ‘Esto es lo más tonto que he visto en mi vida’”, afirmó Donovan en su programa publicado en redes sociales. Sin embargo, el análisis del “Capitán América” cambió radicalmente al profundizar en las cláusulas contractuales. Puede leer: Llegada de James a la MLS: todos los detalles de cómo le pagarían La clave de su cambio de postura se basó en la duración del vínculo: un contrato de apenas seis meses. Para Donovan, este formato es el único que justifica la operación, permitiendo que el club no asuma un riesgo a largo plazo y que el jugador mantenga el ritmo competitivo necesario. “Este es mi mayor miedo, y esto se ve constantemente en el fútbol: Llega por seis meses, es increíble, arrasa en la liga y Minnesota dice: ‘¡Qué tipo! ¡Fichémoslo por tres años!’ y luego el rendimiento cae. Ese es el ciclo que deben evitar”, explicó Donovan.

¿Por qué James Rodríguez decidió ir a la MLS, pensando en la Selección Colombia?

Donovan destacó que el interés de James no es solo sumar minutos en la MLS, sino llegar en condiciones óptimas a la cita orbital que se realizará en EE. UU., México y Canadá. Al ser el capitán del combinado ‘Tricolor’, el torneo estadounidense se presenta como la plataforma ideal para su preparación inmediata. “Luego descubrí que era un contrato de seis meses, así que sigue siendo una pieza importante para Colombia, todavía es el capitán de la selección nacional y van a jugar el Mundial”, explicó el exjugador en su intervención, una decisión que le pareció “brillante”.

James Rodríguez en un partido con la Selección Colombia. FOTO: Tomada de redes sociales @jamesdrodriguez

Bajo esta óptica, lo que inicialmente parecía una decisión deportiva cuestionable terminó siendo interpretado como un acuerdo de conveniencia mutua entre los objetivos personales del volante y las necesidades mediáticas y tácticas del equipo de Minnesota. Asimismo, el referente del fútbol norteamericano no desaprovechó el momento para hablar del talento del 10 cafetero, por lo que reveló que para él, James sigue siendo de los mejores en el planeta. “Por su talento puro sigue estando entre los 15 jugadores más talentosos del mundo”, señaló.

Un posible debut en el horizonte: el posible primer reto de James, Austin FC

Mientras el debate sobre su contratación continúa en los medios, James Rodríguez ya se encuentra integrado a los entrenos del equipo. Bajo las órdenes del técnico Cameron Knowles, el mediocampista de 34 años comenzó los entrenamientos tras recibir su permiso de trabajo correspondiente. El cuerpo técnico del club se enfoca ahora en la puesta a punto física del colombiano. El cronograma apunta al próximo sábado 21 de febrero, fecha en la que Minnesota United se enfrentará al Austin FC en la jornada inaugural de la MLS 2026.

El futbolista colombiano, de 34 años, firmó recientemente contrato con el Minnesota United de la MLS de Estados Unidos. FOTO: Tomada de redes sociales @MNUFC

Este encuentro marcará el inicio de la breve pero intensa etapa de James en el balompié de Estados Unidos, validando o desestimando las dudas que su fichaje despertó en leyendas como Donovan y otras del fútbol mundial, con miras al Mundial. También le puede interesar: “¿Qué hago aquí con este frío?”: James tumbó el mito de su salida del Bayern y habló de su llegada a Minnesota Bloque de preguntas y respuestas