Palmeiras presentó a Jhon Arias, quien llevará la camiseta 11, en el cuadro en el que brilló Richard Ríos

El volante chocoano, Jhon Arias fue presentado de manera oficial en Palmeiras, la presidenta Leila Pereira, quien más insistió para tener al colombiano, se mostró feliz de tenerlo en el club.

El que no parece muy feliz de tener al chocoano es el técnico Abel Ferreria, quien ha advertido que Arias no tiene puesto en el equipo y, por lo tanto, tendrá que demostrar sus condiciones y ganarse un lugar.

Arias, quien había manifestado, anteriormente, que al único equipo que regresaría en Brasil sería al Fluminense, sostuvo en su presentación que “gracias a Dios se desempeña en varias posiciones del campo y que su idea es trabajar y entrenar fuerte para ganarse un lugar en el equipo”.

También resaltó que “estoy aquí para ser un jugador más, para contribuir, ayudar en lo que el cuerpo técnico decida”.