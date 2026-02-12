Descalificaron de los Olímpicos a deportista ucraniano por casco en honor a atletas muertos en la guerra

Tormenta geopolítica sobre los Alpes italianos: el Comité Olímpico Internacional (COI) descalificó este jueves de los Juegos de Invierno de Milán-Cortina al piloto de skeleton Vladislav Heraskevich, que quería usar un casco con imágenes de deportistas fallecidos durante el conflicto con Rusia, y Kiev reaccionó con indignación. “El COI ha vetado no solo al deportista ucraniano sino a su propia reputación. Las generaciones futuras se referirán a esto como un momento de vergüenza”, escribió en redes sociales el ministro de Relaciones Exteriores ucraniano, Andrii Sibiga. La noticia supuso un despertar brusco en Milán-Cortina, a primera hora de la mañana de este 12 de febrero.

“Ha sido descalificado”, confirmó un portavoz del Comité Olímpico Ucraniano. Las pruebas del skeleton, un deporte en el que los atletas se deslizan boca abajo sobre un trineo en una pista, se llevan a cabo este jueves. En un comunicado, el organismo internacional afirmó que el competidor “no podrá participar” en los Olímpicos de Invierno “tras negarse a cumplir las directrices del COI sobre la expresión de los atletas”. Lea aquí: Polémica en Juegos de Invierno: ¿por qué se están rompiendo las medallas olímpicas? El COI había propuesto el martes al ucraniano llevar un brazalete negro en lugar del casco, como medida excepcional ante su caso, pero el deportista rechazó la propuesta.

Vladislav Heraskevich es el abanderado de Ucrania en estos Olímpicos de Invierno. FOTO: Tomada de X @heraskevych

“Esta mañana, a su llegada a las instalaciones de la competición, Heraskevich se reunió con la presidenta del COI, Kirsty Coventry, que le explicó por una última vez la postura del COI. Como en las reuniones anteriores, él se negó a cambiar la suya”, argumentó la instancia olímpica en un largo texto explicativo. Según el portavoz del COI, Mark Adams, Coventry se ha quedado “muy afectada” por no conseguir el acuerdo.

En esas condiciones, “se tomó la decisión por parte de los jueces de la Federación Internacional (de Bobsleigh y Skeleton, IBSF), basándose en el hecho de que el casco que quería llevar no se ajusta a la reglamentación”, añade el comunicado. En video: Biatleta noruego ganó medalla en los Olímpicos de Invierno y admitió en televisión que fue infiel “El COI decidió por ello, con pesar, retirarle su acreditación para los Juegos Olímpicos de 2026. A pesar de las numerosas conversaciones y discusiones en persona con Heraskevich no quiso llegar a un punto de encuentro”, añadió el COI. El hecho generó tanto revuelo que, al parecer, la presión hizo que el COI reversara su decisión de quitarle la acreditación al deportista; sin embargo, la prohibición de que Heraskevich compita en la prueba del skeleton sigue en firme.

La respuesta de Heraskevich tras expulsión de los Olímpicos de Invierno

En un mensaje en la red social X, Heraskevich defendió su punto de vista. “Este es el precio de nuestra dignidad”, afirmó.

“Vladislav no tomó la salida, pero no está solo, tiene a toda Ucrania con él y la tendrá siempre. Cuando un deportista defiende la verdad, el honor y la memoria, ya es una victoria. Un triunfo de Vladislav. Un triunfo para todo el país”, dijo el Comité Olímpico Ucraniano en un comunicado. El abanderado de Ucrania en estos Juegos Olímpicos participó el lunes y el miércoles en los entrenamientos con un “casco memorial”, según el término usado por su entorno, de color gris y que lleva las imágenes serigrafiadas de varios de sus compatriotas fallecidos en la guerra. En video: Él es Ilia Malinin, el patinador que hizo “salto mortal” en los Olímpicos de Invierno El presidente de Ucrania, Volodomir Zelenski, había aplaudido el lunes su iniciativa. “Su casco lleva los retratos de nuestros deportistas caídos a manos de Rusia. El patinador artístico Dmytro Sharpar, caído en combate cerca de Bajmut; Yevhen Malyshev, biatleta de 19 años, caído a manos de los ocupantes cerca de Járkov; y otros atletas ucranianos cuyas vidas fueron arrebatadas por la guerra librada por Rusia”, enfatizó Zelenski el lunes en Telegram.

Cuestionan “neutralidad política” del COI