¿Brujería o tradición? Las creencias que rodean a Ghana antes del duelo con Colombia en el Mundial

Mientras Colombia prepara su partido de octavos de final, su rival también acapara la atención por un aspecto diferente al fútbol. En Ghana, los rituales espirituales forman parte de una tradición cultural que, desde hace décadas, acompaña a clubes, selecciones y aficionados, aunque muchos los consideran únicamente una expresión de fe o folclor.
Las imágenes de hombres con el rostro cubierto de polvo blanco, realizando rituales y portando amuletos antes de los partidos se hicieron virales durante el campeonato. Entre ellos sobresale Nana Kwaku Bonsam, un sacerdote tradicional que asegura tener la capacidad de intervenir espiritualmente en los encuentros y que volvió a ganar notoriedad tras afirmar que había “trabajado” para impedir que Harry Kane marcara frente a Ghana. Después del empate sin goles, incluso dijo haber levantado ese supuesto hechizo para los siguientes partidos del delantero inglés.