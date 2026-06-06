13 disidentes de las Farc que habían sido secuestrados por el ELN fueron liberados en el Catatumbo

Luego de una nueva operación humanitaria, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) liberó recientemente a 13 combatientes de las disidencias de las Farc que mantenía retenidos en la convulsionada región del Catatumbo, en Norte de Santander. Le puede interesar: Conflicto entre ELN y disidencias de Farc produjo nuevo desplazamiento de 784 personas en Catatumbo La liberación se consolidó como un hecho clave dentro del complejo panorama de orden público que afecta a este punto fronterizo de Colombia, debido a los constantes enfrentamientos entre ambos grupos armados en diferentes lugares del país.

Una entrega articulada con organizaciones sociales en el fuego cruzado

El proceso de recepción estuvo a cargo de una comisión conformada por la Defensoría del Pueblo Regional Norte de Santander, liderada por el defensor regional Ever Pallares; la Iglesia católica, bajo la representación de monseñor Orlando Olave Villanoba, obispo de la Diócesis de Ocaña; y la Misión de Verificación de las Naciones Unidas. Una vez bajo el resguardo de los mediadores, los integrantes de la misión entrevistaron de inmediato a las 13 personas para verificar sus condiciones físicas y emocionales. Según los reportes iniciales, los afectados manifestaron encontrarse en buen estado de salud.

Informaciones preliminares indicaron que el grupo de disidentes había sido capturado por el ELN en medio de los intensos enfrentamientos que ambas estructuras armadas sostienen por el control territorial de la zona. Las autoridades gubernamentales no han aportado mayores detalles sobre las circunstancias exactas de la retención previa, por lo que se espera un pronunciamiento oficial en las próximas horas.

Durante la jornada de entrega, los participantes resaltaron la importancia de estas operaciones en medio de los graves enfrentamientos en la zona. “La misión humanitaria del Catatumbo los recibe complacida al seno de su comunidad. Por tal razón, apreciamos este evento humanitario y de paz del ELN”, señalaron. Lea aquí: Tragedia en Medellín: intendente retirado mató a dos policías

Exigencia de garantías

Las organizaciones que facilitaron la liberación destacaron que este tipo de gestos resultan indispensables para salvaguardar la vida y la dignidad de quienes habitan las áreas más golpeadas por la violencia.

Momento de la liberación de los secuestrados. FOTO: Captura de video de redes sociales cortesía @CanalTRO

Asimismo, los delegados internacionales y religiosos aprovecharon el escenario para solicitarle al ELN que libere de “manera incondicional a todas las personas que continúan privadas de la libertad en el país” y que respete las normas del Derecho Internacional Humanitario. También le puede interesar: Un militar muerto y 2 heridos por nuevo ataque con drones del ELN en Norte de Santander Preguntas y respuestas