x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Camila Osorio y Emiliana Arango entran en acción en la Copa Colsanitas

Los duelos en Bogotá arrancan a las 12:00 m., la cucuteña quiere su tercera corona consecutiva.

  • Camila Osorio será la primera colombiana en entrar en acción este martes en la Copa Colsanitas en Bogotá. FOTO: Colprensa
    Camila Osorio será la primera colombiana en entrar en acción este martes en la Copa Colsanitas en Bogotá. FOTO: Colprensa
hace 1 hora
bookmark

Las colombianas Camila Osorio y Emiliana Arango entran en acción en la Copa Colsanitas que se disputa en Bogotá. Osorio, la principal carta del país, se mide en primera ronda ante Caroline Dolehide, de Estados Unidos, en la cancha central a las 12:00 del mediodía. Tras ese juego el turno será para Emiliana, que se enfrentará ante la argentina María Lourdes Carlé.

Los duelos de la Copa Colsanitas se pueden ver en el país, a través de Ditu, la plataforma de streaming gratuita de Caracol.

En la modalidad de dobles, Colombia tendrá también la presencia de Sara Lozano y Laura Villamil, quienes se enfrenarán a Valeriya Strakhova y Anastasia Tikhonova.

Camila, ubicada en la casilla 58 del ranking WTA y quien es la tercera preclasificada, se medirá en su estreno a la estadounidense Dolehide, con quien registra dos enfrentamientos, con saldo de un triunfo por bando.

El primer antecedente fue en el W60 Charleston, Carolina del Sur (Estados Unidos) en 2019, con victoria para la americana con parciales de 6-1, 4-3 y retiro; dos años más tarde se enfrentaron en la segunda ronda del W25 Boa Ratón, Florida (Estados Unidos) y allí la cucuteña se impuso por 6-3 y 7-6(5).

Emiliana, por su parte, protagonizará el duelo suramericano ante la argentina María Lourdes Carlé, siendo este el quinto enfrentamiento entre ambas. El historial muestra dos triunfos para cada una. La albiceleste triunfó en los dos primeros partidos, ya que ganó en los cuartos de final del W25 Fort Worth, Texas (Estados Unidos) con parciales de 1-6, 6-0 y 7-5; luego le repitió la dosis en la primera ronda del cuadro clasificatorio del WTA 1000 Roma (Italia) con marcador de 6-3 y 7-5.

La Federación Colombiana de Tenis publicó que luego llegó el turno para Arango, quien en un torneo emparejó el head to head, ya que le ganó en la final del cuadro clasificatorio del WTA 500 Mérida (México) en 2025 con parciales de 6-2, 5-7 y 6-2; después, Carlé ingresó como lucky loser y se midieron en primera ronda; en esa ocasión, el resultado final fue 6-2 y 6-3 a favor de la paisa.

Esperanza de título

Los aficionados se ilusionan con un buen torneo por parte de las colombianas, ya que están en cuadros diferentes y podrían llegar a la disputar la final del evento en el que Camila suma tres títulos, dos de ellos consecutivos (2021, 2024 y 2025). La meta de la cucuteña es igualar a su coterránea Fabiola Zuluaga, quien es la más ganadora de este torneo con cuatro coronas (1999, 2002, 2003 y 2004).

Osorio ganó el título en el WTA 125 de Filipinas en enero tras vencer a Donna Vekic, lo que le permitió dar un salto en el escalafón, para ubicarse entre las mejores 50 del mundo.

También le puede interesar: De los cafetales de Toledo a la Villa Deportiva y las maratones del mundo, esta es la historia de Mildrey Johana Echavarría

En el WTA 1.000 de Doha avanzó hasta segunda ronda, en Indians Wells fue eliminada en tercera fase ante Naomi Osaka y en Miami avanzó hasta segunda ronda.

Arango, por su parte, no ha tenido un buen arranque en 2026 y perdió su lugar en el top-100 por lo que requiere empezar a ganar para sumar puntos, y así poder jugar los Grand Slam que aún restan en el año: Roland Garros, Wimbledon y US Open.

Liga Betplay

Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida