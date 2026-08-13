Camilo Villegas y María Ochoa lanzan campaña con Fundación Mia’s Miracles para ayudar a damnificados del terremoto

El golfista antioqueño Camilo Villegas junto a su esposa María Ochoa confirmaron que, a través de la Fundación Mia’s Miracles, iniciaron una campaña para recaudar fondos que esperan utilizar en la reconstrucción de un hospital infantil en una de las zonas afectadas por el terremoto de 7.4 que afectó a Chocó, Quindío, Risaralda, Valle del Cauca y Caldas.

Camilo y su esposa comentaron en un video que, desde que conocieron la noticia del terremoto, han estado analizando cómo ayudar y que, al ver la respuesta en lo relacionado con donaciones de primera atención, tomaron la decisión de iniciar la campaña, pero pensando en aportar para la reconstrucción, ya que saben que será otro aspecto importante y en el que se necesitarán muchas manos amigas.

También le puede interesar: Camilo Villegas y su esposa María Ochoa traen a Medellín el torneo de golf de la Fundación Mia’s Miracles

En el video compartido en las redes de Mia’s Miracles, Camilo y María mencionan que “ante una tragedia de esta magnitud, sabemos que hoy muchos están atendiendo las necesidades más urgentes. Desde Mia’s Miracles, queremos enfocar nuestros esfuerzos en lo que viene después: la reconstrucción”.

El mensaje continúa con la confirmación de en qué serán usados los recursos que se recauden. “Nuestra meta es ayudar a recuperar un hospital que atienda a niños afectados por esta tragedia, guiados por las instituciones gubernamentales correspondientes”.

También hacen un anuncio y es que “Mia’s Miracles igualará las donaciones hasta $100.000.000, y un porcentaje de lo recaudado en nuestros torneos de golf también apoyará esta iniciativa”.

La invitación es para donar: desde Colombia o Estados Unidos en www.mias-miracles.org. “Juntos podemos reconstruir esperanza”.

Hay que recordar que con la Fundación en honor a su hija, que falleció tras padecer un cáncer, Camilo y su esposa han ayudado, en varias ciudades, para la construcción de centros pediátricos para la atención de los menores diagnosticados con esta enfermedad y sus familias.