Carlos Alcaraz ya está en semis de Indian Wells, ¿por qué el español se disfrazó de abeja en su celebración?

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, los grandes dominadores del tenis actual, avanzaron a las semifinales del Masters 1000 de Indian Wells, que vivió el jueves en la noche la caída del vigente campeón, Jack Draper. El británico entregó la corona ante el ruso Daniil Medvedev, que será el rival en semifinales de Alcaraz en un intento de vengar sus derrotas en las finales de 2023 y 2024. Alcaraz dejó en su turno otra víctima británica, Cameron Norrie, camino hacia sus quintas semifinales seguidas en el desierto californiano, una racha que sólo lograron Rafael Nadal (2006-13) y Novak Djokovic (2011-16). El número uno mundial tumbó por 6-3 y 6-4 a Norrie (29º), un rival que le había ganado tres veces, incluido el precedente anterior en octubre en París. El prodigio español sigue demostrando que tiene en el Valle de Coachella uno de sus principales feudos. A sus 22 años, Alcaraz sólo se ha bajado de semifinales en su debut de 2021 y en esta edición avanza en absoluto estado de gracia, con un pleno de 16 triunfos desde el arranque de temporada. Ganador del Abierto de Australia y del ATP 500 de Doha, Alcaraz neutralizó rápidamente cada break de Norrie en ambos sets. “Me cuesta mucho su estilo”, admitió Alcaraz sobre el zurdo británico, ganador de este torneo en 2021. “Cada vez que juego contra él siempre es muy duro para mí. Su estilo es un poco desconcertante. Pero jugué sólido y agresivo cuando pude”.

¿Y su vestuario de abeja?

Alcaraz volvió a ser protagonista no solo por su clasificación a las semifinales del torneo californiano, sino también por un gesto que llamó la atención del público: tras su victoria apareció disfrazado de abeja. La escena, que rápidamente se volvió viral, tiene su origen en un episodio ocurrido en la edición de 2024 del mismo certamen. La relación entre Alcaraz y las abejas en Indian Wells comenzó precisamente ese año, cuando su partido de cuartos de final frente al alemán Alexander Zverev tuvo que detenerse durante cerca de 40 minutos por una inesperada invasión de estos insectos en la pista central. Cientos de abejas rodearon la llamada spidercam —la cámara suspendida sobre la cancha— e intentaron instalar allí su colmena, lo que obligó a suspender temporalmente el encuentro por motivos de seguridad. Lea: Alcaraz estira su racha de 13-0: El campeón de Australia brilla en su estreno en el Indian Wells La situación se resolvió cuando un apicultor ingresó a la cancha sin traje de protección y, con una aspiradora especial, retiró uno a uno los insectos para permitir la reanudación del partido. La imagen del hombre controlando el enjambre dio la vuelta al mundo y terminó convirtiéndose en uno de los momentos más recordados de aquella edición del torneo.

Dos años después, Alcaraz decidió recordar aquel episodio de forma humorística, acompañando a un sector del público que también estaba disfrazado de esa manera.

Tras sellar su paso a las semifinales, el español apareció caracterizado como una abeja, en un guiño a aquel curioso capítulo que quedó ligado para siempre a su historia en Indian Wells y que sigue siendo una de las anécdotas más singulares del tenis reciente.

Reencuentro con Medvedev

Este sábado, Alcaraz se encontrará con un viejo conocido como último obstáculo hacia la final, Daniil Medvedev. El exnúmero uno mundial, de 30 años, ha recuperado su mejor forma y lidera el circuito en partidos ganados esta temporada, con 17. El jueves el ruso también se benefició de la fatiga de Draper, recién regresado al circuito tras meses lesionado, para tumbarlo por 6-1 y 7-5. El inglés, con menos de 24 horas de descanso tras una batalla ante Novak Djokovic, sólo pudo plantar pelea a Medvedev durante una hora y 17 minutos. El segundo set se mantuvo igualado hasta que ocurrió una pequeña controversia con empate 5-5. Medvedev demandó que un gesto con los brazos de Draper lo desconcentró y la jueza de silla, tras una larga discusión con el inglés, dio la razón al ruso, brindándole un punto clave para que confirmara el break y sellara la victoria. Draper felicitó en la red a Medvedev pero le reiteró su postura de que su gesto no le había “distraído suficiente”. El ruso abordó el incidente en la conferencia de prensa. “¿Me distrajo mucho? No. ¿Un poco? Sí. ¿Es suficiente para ganar el punto? No lo sé. Pedí revisión en el video y la jueza decidió que era punto para mí”, expuso.

Sinner frente a Zverev

En la otra semifinal, el italiano Jannik Sinner tratará de seguir en ruta hacia su primer título frente al alemán Alexander Zverev. Sinner, número dos mundial, fue de los que menos sudó bajo el fuerte calor del desierto al tumbar en 66 minutos a la promesa estadounidense Learner Tien (27) por 6-1 y 6-2. Le puede interesar: ¿El heredero del desierto? Sinner acecha el único Masters 1000 de pista dura que le falta El italiano, ausente en 2025 por su doble positivo por clostebol, quiere dar el último paso hacia la final tras las derrotas en semifinales de 2023 y 2024 frente a Alcaraz. Su oponente será Zverev, cuarto sembrado, al que ha vencido en sus cinco últimos partidos. El germano se metió por primera vez entre los cuatro mejores del evento al barrer al francés Arthur Fils por 6-2 y 6-3.

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