¿El heredero del desierto? Sinner acecha el único Masters 1000 de pista dura que le falta

El italiano Jannik Sinner (24 años) derrotó con doble tie-break a la joya brasileña João Fonseca (19 años y 35 del ranking ATP), avanzó a los cuartos de final y se mantiene como el segundo favorito, detrás del español Carlos Alcaraz, para quedarse con el título del Indian Wells.
En una cancha central a reventar por el ruido de los brasileños, el número dos del mundo se impuso a Fonseca por 7-6 (8/6) y 7-6 (7/4), en un duelo inédito que quedará bien guardado en los anaqueles del torneo.
“Sentí que la clave estaba en intentar ser lo más agresivo posible”, dijo Sinner, quien busca su primer título en el prestigioso Masters 1000 en el desierto de California.