Anuncian toque de queda tras el asesinato de dos policías en Anorí, Antioquia: estas son las restricciones

Entre las medidas está la prohibición de parrilleros, tanto hombres como mujeres, en motocicletas entre las 6:00 p.m. y las 6:00 a.m. Conozca aquí más información.

  Tras el asesinato de los dos uniformados en Anorí, la Alcaldía decretó toque de queda y varias medidas restrictivas para proteger a los ciudadanos. FOTO: Cortesía
    Tras el asesinato de los dos uniformados en Anorí, la Alcaldía decretó toque de queda y varias medidas restrictivas para proteger a los ciudadanos. FOTO: Cortesía
Maria Fernanda Quejada Loaiza
Maria Fernanda Quejada Loaiza

Metro

hace 3 horas
Tras el asesinato de los subintendentes de la Policía Hugo Armando Castaño Morales y Melquiades de Jesús Arismendy Pérez, la Alcaldía de Anorí decretó toque de queda y varias medidas restrictivas para proteger a los ciudadanos y prevenir alteraciones al orden público. Las medidas estarán vigentes hasta el viernes 13 de febrero.

La decisión se tomó tras un Consejo de Seguridad Extraordinario, donde la administración municipal determinó prohibir la circulación de personas entre las 9:00 p.m. y las 4:30 a.m. en la zona urbana. Además, se restringió el tránsito y parqueo de todo tipo de vehículos en la calle Montúfar (Calle Larga), ubicada entre la calle de la capilla y la calle de la Cooperativa Riachón, de manera indefinida.

A eso se suma la prohibición de parrilleros en motocicleta entre las 6:00 p.m. y las 6:00 a. m., hasta el viernes 13 de febrero. También se prohibió el parqueo de vehículos en el perímetro del parque principal de Anorí durante el mismo horario.

Por otra parte, los establecimientos que venden licor deberán cerrar a las 9:00 p.m., con venta restringida hasta las 8:30 p.m. El transporte de escombros, cilindros de gas y trasteos por las vías urbanas también queda suspendido hasta las 6:00 a.m. del viernes 13 de febrero.

Entérese: Tras el asesinato de dos uniformados en Anorí, denuncian uso de jóvenes como informantes de las disidencias

El alcalde de Anorí, Gustavo Silva, expresó su solidaridad con las familias de los uniformados asesinados y pidió a las autoridades que este crimen no quede en la impunidad.

“Expresamos nuestra profunda solidaridad a las familias de los uniformados, a sus compañeros y a toda la institución y elevamos una voz de rechazo frente a la violencia que ha cobrado tantas vidas en nuestro territorio y exigimos que estos hechos no queden en la impunidad”, expresó el mandatario.

Crítica situación de orden público en Anorí

Tras el asesinato de Hugo Armando Castaño Morales y Melquiades de Jesús Arismendy Pérez, subintendentes de la Policía de Antioquia, que fueron atacados en el parque principal de Anorí, las autoridades alertaron por el fortalecimiento del Frente 36 de las disidencias de las Farc en este municipio y cómo el grupo armado está instrumentalizando a menores de edad para que se alisten en sus filas.

Las disidencias están utilizando a los más pequeños para que informen sobre los movimientos de la Fuerza Pública, y así estos, puedan atacar sin que las autoridades se lo esperen.

“Vamos a establecer un plan de acción, y va enfocado en sacar o rescatar a jóvenes que han sido instrumentalizados por estos grupos armados que delinquen en esta zona, principalmente del Frente 36 de las Farc”, denunció el brigadier general William Castaño, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

Le puede interesar: Asesinaron a dos subintendentes de la Policía en ataque armado en Anorí, Antioquia

El secretario de Seguridad y Paz de Antioquia, Luis Eduardo Martínez, también se pronunció sobre la situación en Anorí y aseguró que una parte significativa de los integrantes del Frente 36 es oriunda del mismo municipio, lo que ha facilitado su arraigo en la zona y su capacidad de intimidación.

“La gran mayoría de integrantes del Frente 36 de las Farc son de este municipio. Ahí pudimos ver cuando la Policía logró dar de baja a un sujeto el año pasado, alias Guillermino, y ese peligro se llevó a cabo en ese municipio, rodeado de mucha parte de la población, con bombas blancas y una cantidad de demostraciones de afecto a un tipo de estos. Por eso hablo de anarquía en el municipio”, señaló Martínez.

El funcionario advirtió que el control del Frente 36 ha llegado a tal punto que las autoridades enfrentan serias limitaciones para ejercer su labor cotidiana. Según explicó, imponer un comparendo o llamar la atención por una infracción de tránsito puede desencadenar amenazas inmediatas por parte del grupo armado.

Muchas familias sin estigmatizar, tienen hijos, sobrinos, nietos, integrantes del Frente 36 de las Farc, y ayer en el Consejo de Seguridad lo decían. Allá no se puede llamar la atención a nadie porque parqueó mal una moto o un vehículo. Allá no se puede imponer un comparendo porque ahí mismo están amenazando con integrantes del Frente 36”, concluyó el secretario.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Hasta cuándo dura el toque de queda en Anorí?
Las medidas restrictivas de movilidad, parrillero y cierre de comercio están vigentes, inicialmente, hasta las 6:00 a.m. del viernes 13 de febrero de 2026.
¿Qué vehículos tienen prohibición de parqueo?
Se prohíbe el estacionamiento en el perímetro del parque principal de 6:00 p.m. a 6:00 a.m. Además, el tránsito por la calle Montúfar está restringido de manera indefinida.
¿Quiénes eran los policías asesinados en Anorí?
Se trata de los subintendentes Hugo Armando Castaño Morales y Melquiades de Jesús Arismendy Pérez, quienes fueron atacados mientras prestaban servicio en el casco urbano.
