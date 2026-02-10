Anuncian toque de queda tras el asesinato de dos policías en Anorí, Antioquia: estas son las restricciones

Tras el asesinato de los subintendentes de la Policía Hugo Armando Castaño Morales y Melquiades de Jesús Arismendy Pérez, la Alcaldía de Anorí decretó toque de queda y varias medidas restrictivas para proteger a los ciudadanos y prevenir alteraciones al orden público. Las medidas estarán vigentes hasta el viernes 13 de febrero.

La decisión se tomó tras un Consejo de Seguridad Extraordinario, donde la administración municipal determinó prohibir la circulación de personas entre las 9:00 p.m. y las 4:30 a.m. en la zona urbana. Además, se restringió el tránsito y parqueo de todo tipo de vehículos en la calle Montúfar (Calle Larga), ubicada entre la calle de la capilla y la calle de la Cooperativa Riachón, de manera indefinida.

A eso se suma la prohibición de parrilleros en motocicleta entre las 6:00 p.m. y las 6:00 a. m., hasta el viernes 13 de febrero. También se prohibió el parqueo de vehículos en el perímetro del parque principal de Anorí durante el mismo horario.

Por otra parte, los establecimientos que venden licor deberán cerrar a las 9:00 p.m., con venta restringida hasta las 8:30 p.m. El transporte de escombros, cilindros de gas y trasteos por las vías urbanas también queda suspendido hasta las 6:00 a.m. del viernes 13 de febrero.

El alcalde de Anorí, Gustavo Silva, expresó su solidaridad con las familias de los uniformados asesinados y pidió a las autoridades que este crimen no quede en la impunidad.

“Expresamos nuestra profunda solidaridad a las familias de los uniformados, a sus compañeros y a toda la institución y elevamos una voz de rechazo frente a la violencia que ha cobrado tantas vidas en nuestro territorio y exigimos que estos hechos no queden en la impunidad”, expresó el mandatario.