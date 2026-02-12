Colombia jugará contra rival europeo en el Grupo Mundial I de la Copa Davis, ¿contra quién y cuándo?

Para el equipo colombiano de la Copa Davis no fue fácil superar a Marruecos en los play-off al Grupo Mundial 1 del torneo. No solo porque los africanos fueron unos rivales férreos, complicados. También debido a que el público marroquí fue hostil con los tenistas criollos: los silbaban cada que erraban una pelota, les lanzaron cosas desde la tribuna cuando ganaron el encuentro que dejó la serie 3-1 en favor de los suramericanos. No era, pero parecía fútbol.
Sin embargo, los deportistas dirigidos por Alejandro Falla se mostraron felices por la victoria. Ganaron, además, la posibilidad de jugar en septiembre de este año la opción de iniciar el 2027 en los qaulifiers, instancia que juegan solo los equipos que tienen opción de levantar el título del torneo de países más importante en el tenis mundial.