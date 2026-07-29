El negocio de la ropa usada por internet ya mueve más de US$9 millones en Colombia; Medellín es la segunda en compras

Una blusa que ya no se usa, unos tenis olvidados en el clóset o un vestido que solo se estrenó una vez pueden convertirse en una fuente de ingresos. Lo que hace algunos años parecía un mercado marginal, hoy mueve más de US$9 millones al año en Colombia y reúne a cerca de 300.000 vendedoras, que han encontrado en la moda circular una oportunidad de negocio. Así lo reveló el informe De Primera Mano sobre la Segunda Mano 2026, elaborado por GoTrendier, según el cual, solo durante 2025, Colombia registró cerca de 500.000 nuevos usuarios, consolidándose como uno de los ecosistemas de reventa digital más grandes de América Latina y el mercado que concentra la mayor parte de las transacciones regionales de la plataforma. Puede leer: Arkitect ya no será una marca de moda exclusiva del Grupo Éxito, ¿qué hay detrás? “Durante años hablamos de la ropa como un gasto. Hoy vemos que también puede convertirse en un activo para los hogares. Los datos muestran que existe una economía real, con ingresos medibles, miles de vendedores activos y un comportamiento de consumo que evoluciona rápidamente e influye sobre el desempeño económico del país”, afirmó Ana Jiménez, country manager de GoTrendier Colombia.

Antioquia y Medellín impulsan el negocio de la ropa de segunda mano

El estudio muestra que Bogotá y Medellín concentran las vendedoras con mayor nivel de profesionalización, mientras que Cali gana participación entre quienes han convertido la venta de ropa usada en una actividad recurrente. En entrevista con EL COLOMBIANO, Jiménez explicó que Antioquia es la segunda región con mayor actividad dentro de la plataforma, solo por detrás de Bogotá, y destacó que para muchas usuarias la reventa de prendas dejó de ser un ingreso complementario para convertirse en su principal fuente de ingresos. Entérese: Colombiamoda, más grande de su historia, moverá US$25 millones y reunirá a 600 marcas en Medellín La directiva señaló que, durante 2025, las ventas realizadas desde Antioquia generaron $5.248 millones, de los cuales $3.087 millones correspondieron a Medellín. Por el lado de la demanda, los compradores de Antioquia destinaron cerca de $12.700 millones a la adquisición de prendas de segunda mano a través de la plataforma durante 2025. De ese total, $7.150 millones correspondieron a compras realizadas por usuarios de Medellín.

Según Ana Jiménez, country manager de GoTrendier Colombia, la reventa digital de ropa usada se ha convertido en un activo para los hogares. Foto: Cortesía

El precio sigue siendo el principal motor del mercado

Aunque la sostenibilidad suele asociarse con la moda circular, GoTrendier encontró que el principal incentivo sigue siendo el ahorro. “El consumidor es muy sensible al precio. En contextos inflacionarios y con mayores costos para la ropa, la segunda mano se vuelve una opción mucho más atractiva. Nos gustaría decir que la sostenibilidad es el principal factor, pero todavía pesa más el precio”, explicó Jiménez. Le interesa: Caficultoras colombianas crean el primer textil hecho con cáscara de café: la historia De acuerdo con datos de ThredUp citados en el informe, 72% de los consumidores asegura que el aumento de los precios ha afectado su gasto en ropa, mientras que 60% afirma que considera el valor de reventa antes de comprar prendas nuevas. Esto refleja que la compra y venta de ropa usada responde cada vez más a una decisión económica que a una motivación ambiental. En GoTrendier el ticket promedio es de $55.000 por prenda, mientras que el ahorro para el comprador suele comenzar desde el 50% frente al precio de una prenda nueva

¿Quiénes compran y venden ropa de segunda mano en Colombia?

La plataforma identifica tres grandes perfiles de usuarios. El primero corresponde a vendedores ocasionales, que realizan limpieza del clóset una o dos veces al año o venden prendas específicas. El segundo está conformado por compradores y vendedores frecuentes, quienes adquieren ropa, la usan y posteriormente la vuelven a vender, convirtiendo la reventa en una forma de renovar constantemente su guardarropa. Finalmente, están las llamadas power sellers, personas que administran la venta de ropa de manera intensiva, incluso gestionando prendas de familiares o amigos, hasta convertir esta actividad en una fuente relevante de ingresos. Vea aquí: El imperio oculto del dueño de Zara: por qué Amancio Ortega le cobra arriendo a Amazon, Meta y Spotify Actualmente, el 90% de los más de cuatro millones de usuarios registrados en GoTrendier son mujeres entre 18 y 45 años, quienes además suelen administrar el clóset de toda la familia, vendiendo prendas femeninas, infantiles y masculinas. No obstante, el segmento de hombres es el que registra el mayor crecimiento, impulsado especialmente por la búsqueda de ropa deportiva, sneakers y prendas de estilo urbano.

Zara y Adidas lideran ventas, mientras Shein y Temu intensifican la competencia

En las ventas ocasionales predominan categorías como blusas y vestidos. En cambio, quienes convierten la actividad en un negocio obtienen mejores resultados comercializando jeans, tenis y marcas como Zara, Adidas y Studio F. El informe también destaca el impacto del ultra-fast fashion. Según Jiménez, plataformas como Shein y Temu compiten por el mismo consumidor sensible al precio. “Entre 2024 y 2025, el reconocimiento de Temu en Colombia pasó de 6% a 80%, mientras GoTrendier también fortaleció su presencia al duplicar prácticamente su reconocimiento en el país, pasando de 28% a 53%”, comentó. Agregó que uno de los principales diferenciales del mercado de ropa de segunda mano es que este permite acceder a marcas reconocidas a precios más bajos y prolonga la vida útil de las prendas. Por ello, aseguró que este segmento se consolida como un complemento del ecosistema del comercio digital, más que como un competidor aislado. Además: Estas son las empresas y los departamentos que más exportan moda colombiana en 2025

Los retos de la moda circular en Colombia

Pese al crecimiento del mercado, GoTrendier considera que el principal desafío sigue siendo cultural. Según la country manager de la plataforma, aún persisten prejuicios frente al uso de prendas de segunda mano, aunque estas percepciones empiezan a cambiar, especialmente entre los menores de 25 años. Otro de los retos es mejorar la experiencia de búsqueda dentro de un catálogo que ya supera los 14 millones de prendas publicadas. Para lograrlo, explicó Jiménez, la plataforma desarrolla herramientas de personalización basadas en inteligencia artificial que permiten recomendar productos según los intereses de cada usuario y facilitar el descubrimiento de nuevas prendas. La directiva concluyó que la moda circular dejó de ser una tendencia para convertirse en un sector económico que se construye desde los hogares, capaz de generar ingresos, transformar los hábitos de consumo y darles una segunda vida a millones de prendas. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí.

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