Danna Isabella encontró un refugio en el bádminton, esta es la historia de la deportista venezolana

Como si estuviera golpeando el pasado con fuerza, técnica y rapidez, Danna Isabella Núñez impactaba con su raqueta cada punto en busca de la victoria, en el segundo día del torneo de Babybádminton Terranova del Festival de Festivales que se celebra en Medellín.
Lejos de su país natal —que ahora es noticia mundial tras la captura de Nicolás Maduro por parte de las fuerzas armadas estadounidenses—, la pequeña estaba metida de lleno en el partido, alentada desde la tribuna por uno de sus familiares, pues esta vez su mamá y su hermano menor no pudieron asistir.
Le puede interesar: Agustín Restrepo y un “quiebre” de oro: su camino hacia el Babynatación