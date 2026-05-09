David Alonso, con dificultades en el hombro, largará séptimo en Le Mans: ¿cuándo y dónde ver la carrera?

Este sábado 9 de mayo, se corrieron en el Circuito Bugatti en Le Mans, Francia, las clasificaciones del Gran Premio de Motociclismo de Francia. En Moto2, estuvo presente el colombiano David Alonso, quien logró superar, casi de manera milagrosa, varias dificultades que arrastró durante la semana e incluso en los entrenamientos del viernes 8 de mayo.

Alonso comenzó el fin de semana de Le Mans con registros poco comunes para él. Tras los primeros dos entrenamientos, el colombiano se posicionó como decimoctavo en los mejores tiempos, lo que dejó dudas acerca de su participación del día sábado. “Estoy contento, es positivo. No sabía si llegaba a Le Mans por una caída que tuve entrenando”, manifestó Alonso tras las primeras pruebas.

“Estoy trabajando con el fisioterapeuta para recuperar el hombro. Voy más limitado a la hora de manejar, pero me siento seguro. Poco a poco voy de forma más natural, es momento de seguir mirando hacia adelante e ir día a día”, culminó el piloto.