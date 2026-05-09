Las Canarias se preparan para la llegada del crucero con brote de hantavirus

Las islas Canarias se preparan para la llegada el domingo del crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, y para dar inicio a la delicada evacuación de pasajeros y parte de la tripulación, personas que la OMS considera “contactos de alto riesgo”. La ministra española de Salud, Mónica García, anunció que el navío debe llegar a Canarias “entre las 4:00 y las 6:00 locales. El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, coordinará in situ la evacuación. En el lugar, en el pequeño puerto industrial de Granadilla de Abona, las personas entrevistadas por la AFP en los últimos días expresan su “preocupación”, seis años después de la pandemia mundial de covid que perturbó al planeta. Le recomendamos: Este fue el itinerario de la pareja neerlandesa considerada “pacientes cero” del hantavirus, ¿dónde se contagiaron? Este sábado, Ghebreyesus publicó una carta abierta a los habitantes de las Canarias, donde afirmó que los riesgos que representa la llegada del barco son “bajos”. “Necesito que me escuchen con claridad: esto no es otro COVID. El riesgo actual para la salud pública derivada del hantavirus sigue siendo bajo”, escribió el jefe de la OMS. También se reconoce que la cepa del hantavirus registrada en el crucero “es grave”. “Tres personas perdieron la vida, y nuestro corazón está con sus familias. El riesgo para ustedes, en su vida cotidiana en Tenerife, es bajo”, señaló.

“Esta es la evaluación de la OMS, y no la hacemos a la ligera”, indicó. Al inicio de la tarde y antes de viajar a Canarias, Ghebreyesus mantuvo una reunión con el jefe del gobierno español, Pedro Sánchez. Luego de ese encuentro, Sánchez afirmó en X que aceptar la solicitud de la OMS y ofrecer al crucero “un puerto seguro es un deber moral y legal para con nuestros ciudadanos, Europa y el derecho internacional”.

Las autoridades de Canarias se opusieron firmemente al atraque del MV Hondius, que finalmente fondeará frente a la costa antes de las evacuaciones. Puede leer: “Se trata de un virus peligroso, pero únicamente para la persona realmente infectada”: OMS sobre hantavirus En Ginebra, la directora de la OMS para Preparación y prevención de epidemias y pandemias, Maria Van Kerkhove, detalló que “clasificamos a todas las personas a bordo como lo que llamamos contacto de alto riesgo”. Granadilla observaba con cierta incredulidad su protagonismo en las noticias, mientras mantenía la mirada puesta en el puerto. Aunque la prensa local se hace eco de la “máxima expectativa mundial con la llegada del crucero a Granadilla”, a unos kilómetros del puerto se veían escenas habituales de un sábado: bañistas, mercadillos ambulantes y comidas en las terrazas del paseo. “Seguimos las noticias porque tenemos el barco aquí a tres kilómetros. Trabajo en varias zonas de Granadilla y preocupa que haya algún peligro, más que nada para algún trabajador, pero tampoco veo a la gente muy inquieta, sinceramente”, explicó a la AFP David Parada, vendedor de lotería en la calle, asombrado de la cantidad de periodistas en la zona.

El último balance de la OMS, difundido el viernes, registra un total de seis casos confirmados entre ocho sospechosos, que incluyen a una pareja de pasajeros neerlandeses y una alemana fallecidos de este virus conocido pero poco frecuente, para el que no hay ni vacuna ni tratamiento. Esta enfermedad puede provocar, en particular, un síndrome respiratorio agudo. Tres personas ya fueron desembarcadas en Cabo Verde el miércoles. El MV Hondius, de la operadora neerlandesa Oceanwide Expeditions, lanzó el 1 de abril de Ushuaia, en el extremo sur de Argentina. “La posibilidad de contagio en Ushuaia es prácticamente nula”, aseguró el viernes Juan Petrina, director de Epidemiología y Salud Ambiental de la provincia de Tierra del Fuego.

El barco seguirá a Países Bajos, donde el gobierno de ese país y el armador se encargarán del proceso completo de desinfección, confirmado por su lado el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. Las autoridades españolas explicaron que los pasajeros serán examinados primero a bordo del crucero, que echará el ancla frente a la costa. Le sugerimos: OMS alerta que podrían aparecer más casos de hantavirus, ¿hay riesgo para la salud pública? Luego el ejército los trasladará a tierra firme en una embarcación más pequeña, y en autobuses “aislados de la población” local hasta el aeropuerto de Tenerife Sur, situado a unos diez minutos, para ser repatriados a continuación en avión a sus países de origen. El ministro del Interior precisó que primero desembarcan los españoles, y luego seguirán por grupos de nacionalidad, siempre y cuando el avión esté listo para repatriarlos en vuelos previstos hacia Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, Bélgica, Irlanda y Países Bajos. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

Para los pasajeros de países “que no forman parte de la UE y no disponen de medios aéreos para garantizar la repatriación de sus ciudadanos”, las autoridades españolas “están preparando un plan” en coordinación con los Países Bajos, el armador y la aseguradora del buque, precisó Fernando Grande Marlaska en una rueda de prensa. El mecanismo diseñado “impide cualquier contacto con la población civil”, “no va a haber ningún contacto con personal civil”, recalcó el ministro. Para profundizar: Hantavirus en el crucero MV Hondius: La OMS revela dónde y cómo se contagió el primer paciente En tanto, el sistema público de salud de Reino Unido, el NHS, anunció que una veintena de británicos que están en el crucero serán puestos en cuarentena en un hospital cerca de Liverpool, en Inglaterra. Bloque de preguntas y respuestas