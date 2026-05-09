Las Canarias se preparan para la llegada del crucero con brote de hantavirus

Las islas Canarias se preparan para la llegada el domingo del crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, y para dar inicio a la delicada evacuación de pasajeros y parte de la tripulación, personas que la OMS considera “contactos de alto riesgo”.
La ministra española de Salud, Mónica García, anunció que el navío debe llegar a Canarias “entre las 4:00 y las 6:00 locales. El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, coordinará in situ la evacuación.
En el lugar, en el pequeño puerto industrial de Granadilla de Abona, las personas entrevistadas por la AFP en los últimos días expresan su “preocupación”, seis años después de la pandemia mundial de covid que perturbó al planeta.
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Este sábado, Ghebreyesus publicó una carta abierta a los habitantes de las Canarias, donde afirmó que los riesgos que representa la llegada del barco son “bajos”.
“Necesito que me escuchen con claridad: esto no es otro COVID. El riesgo actual para la salud pública derivada del hantavirus sigue siendo bajo”, escribió el jefe de la OMS.
También se reconoce que la cepa del hantavirus registrada en el crucero “es grave”. “Tres personas perdieron la vida, y nuestro corazón está con sus familias. El riesgo para ustedes, en su vida cotidiana en Tenerife, es bajo”, señaló.