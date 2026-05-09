Fusil Jaguar: así es el primer fusil hecho en Colombia presentado por Petro

El presidente Gustavo Petro presentó este viernes en Soacha el fusil Jaguar, el primero de fabricación colombiana, en una jornada en la que exaltó el camino hacia la soberanía militar, al tiempo que le exigió a la Policía priorizar la compra de armamento producido en el país para evitar la fuga de capitales y fortalecer la industria nacional. “La Policía debe comprar fusiles hechos en Colombia, pistolas hechas en Colombia; no puede haber una discrepancia: que mientras una fuerza hace un esfuerzo, la otra importe”, afirmó el mandatario, quien advirtió que los intermediarios en la importación de armas pueden convertirse en “fogoneros de la violencia” al priorizar la ampliación de sus mercados sobre la paz del país. Entérese: Factcheck: “No hay caos de seguridad”: dice Petro en plena escalada violenta

Petro subrayó que el desarrollo de la industria militar no es solo un asunto de defensa sino la base para una industrialización profunda que genere empleo digno en regiones como Soacha. “La industria militar puede desarrollar regiones, puede mantener mucha fuerza de trabajo con dignidad y puede ser la base de la industria nacional”, señaló. Lea también: Los nuevos “12 apóstoles” del crimen, ¿por qué Petro los protege?

El mandatario destacó además la naturaleza analógica del nuevo fusil como una ventaja estratégica. “Lo único que puede sobrevivir a un apagón de software son las armas analógicas, y de eso hay que aprender”, afirmó, al referirse a la vulnerabilidad que representa la dependencia de tecnologías extranjeras y software en el mundo actual.

Petro comparó el potencial industrial de Colombia con el de países como Japón y Alemania, y consideró que las Fuerzas Militares deben estar a la vanguardia de la transformación productiva. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.