Segundo podio consecutivo para el colombiano David Alonso en Moto GP2, esta vez en el circuito de Sepang

El piloto colombiano David Alonso logró su segundo podio consecutivo en el Campeonato Mundial de Moto GP2, esta vez en el circuito de Sepang.
Alonso de esta forma llegó a cuatro podios en la temporada para sumar 137 puntos que lo ubican en la octava casilla de la clasificación de pilotos que lidera el brasileño Diogo Moreira con 256 puntos.
En Sepang Alonso sumó su segundo podio consecutivo ya que venía de ser segundo en Australia, en el circuito de Phillip Island. Su compañero Dani Holgado que había partido en el primer lugar no se pudo mantener allí y terminó en el cuarto lugar.