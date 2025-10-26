x

Segundo podio consecutivo para el colombiano David Alonso en Moto GP2, esta vez en el circuito de Sepang

El colombiano ocupa el octavo lugar en la clasificación de pilotos de Moto2. Le contamos los detalles.

  El piloto colombiano David Alonso celebra su podio en Sepang, ahora está en la octava casilla de la clasificación de pilotos de Moto2. FOTO TOMADA X@AsparTeam
    El piloto colombiano David Alonso celebra su podio en Sepang, ahora está en la octava casilla de la clasificación de pilotos de Moto2. FOTO TOMADA X@AsparTeam
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 11 horas
bookmark

El piloto colombiano David Alonso logró su segundo podio consecutivo en el Campeonato Mundial de Moto GP2, esta vez en el circuito de Sepang.

Alonso de esta forma llegó a cuatro podios en la temporada para sumar 137 puntos que lo ubican en la octava casilla de la clasificación de pilotos que lidera el brasileño Diogo Moreira con 256 puntos.

En Sepang Alonso sumó su segundo podio consecutivo ya que venía de ser segundo en Australia, en el circuito de Phillip Island. Su compañero Dani Holgado que había partido en el primer lugar no se pudo mantener allí y terminó en el cuarto lugar.

El triunfo fue para Jake Dixon y Barry Baltus completó el podio en tercera posición.

Según publicó el Aspar Team, “Diogo Moreira, que ha finalizado quinto, se convirtió en el nuevo líder de la categoría intermedia, con nueve puntos de ventaja sobre Manu González, que ha sufrido una caída a falta de dos vueltas y no ha sumado puntos pese a reincorporarse”.

En un hecho inusual, luego del cambio de horario, algo totalmente inesperado, la carrera de Moto2 comenzó después de que se celebrara la prueba de MotoGP, esto, según publicó el Aspar Team, “ocasionó que los pilotos de la categoría intermedia se enfrentaran a temperaturas todavía más altas de las previstas, lo que han dificultado la adherencia de los neumáticos y no han dejado margen de error”.

David Alonso por su parte hizo una gran carrera, yendo de menos a más, protagonizado una buena salida con la que ha permanecido en el top 3 y finalmente en la segunda casilla, consiguiendo su cuarto podio del año, y el segundo consecutivo.

“Ha sido una carrera en la que lo más importante era terminar todos sanos y salvos. En los últimos fines de semana estoy consiguiendo hacer buenas salidas, incluso en las dos que hemos tenido que hacer hoy por la bandera roja. He estado muy activo en las primeras vueltas y he tratado de pilotar tranquilo, respirando en la recta aunque era complicado por el calor”, comentó Alonso.

De igual manera, sostuvo que “he tenido varios sustos, pero no me he guardado nada porque eran solo once vueltas. Cada vez me permito tener más estas situaciones, porque si no me caigo eso quiere decir que domino más la moto. Este deporte es nuestra forma de vivir, pero a veces nos separamos un poco de la realidad. He estado en contacto con los equipos para saber el estado de Rueda y Dettwiler, y he podido salir a la pista sabiendo su estado y eso me ha dado fuerzas. Esta carrera es para ellos y solo deseo que vuelvan fuertes”, concluyó el colombiano.

En el calendario de Moto2 del presente calendario restan dos competencias. El próximo 9 de noviembre el circuito de Algarve de Portugal y el ciere de temporada el 16 de noviembre en Valencia, España.

Utilidad para la vida