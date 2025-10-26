Segundo podio consecutivo para el colombiano David Alonso en Moto GP2, esta vez en el circuito de Sepang

El piloto colombiano David Alonso logró su segundo podio consecutivo en el Campeonato Mundial de Moto GP2, esta vez en el circuito de Sepang. Alonso de esta forma llegó a cuatro podios en la temporada para sumar 137 puntos que lo ubican en la octava casilla de la clasificación de pilotos que lidera el brasileño Diogo Moreira con 256 puntos. En Sepang Alonso sumó su segundo podio consecutivo ya que venía de ser segundo en Australia, en el circuito de Phillip Island. Su compañero Dani Holgado que había partido en el primer lugar no se pudo mantener allí y terminó en el cuarto lugar.

El triunfo fue para Jake Dixon y Barry Baltus completó el podio en tercera posición. Según publicó el Aspar Team, “Diogo Moreira, que ha finalizado quinto, se convirtió en el nuevo líder de la categoría intermedia, con nueve puntos de ventaja sobre Manu González, que ha sufrido una caída a falta de dos vueltas y no ha sumado puntos pese a reincorporarse”. También le puede interesar: David Alonso, en Australia, logró su tercer podio en Moto 2 y se metió al top-10 de la general, ¿entrará en los 5 mejores? En un hecho inusual, luego del cambio de horario, algo totalmente inesperado, la carrera de Moto2 comenzó después de que se celebrara la prueba de MotoGP, esto, según publicó el Aspar Team, “ocasionó que los pilotos de la categoría intermedia se enfrentaran a temperaturas todavía más altas de las previstas, lo que han dificultado la adherencia de los neumáticos y no han dejado margen de error”. David Alonso por su parte hizo una gran carrera, yendo de menos a más, protagonizado una buena salida con la que ha permanecido en el top 3 y finalmente en la segunda casilla, consiguiendo su cuarto podio del año, y el segundo consecutivo.