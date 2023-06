“Lo que está sucediendo es muy triste y además injusto. Cómo es posible que el Gobierno realice una adición presupuestal y se excluya al deporte, un sector que sin duda alguna tiene a los embajadores positivos de nuestro país. No solo son los deportistas de alto rendimiento que ven en peligro su preparación y proyectos, sino la comunidad de la que hacen parte los promotores de hábitos de vida saludable, escuelas deportivas y entidades que son poderosas en la transformación social, con espacios que son sanos e inspiradores”.

Descontento, indignación y malestar es lo que sienten atletas, dirigentes y personas cercanas al deporte por la decisión que tomó el Gobierno Nacional de no incrementar el rubro para este sector en el presupuesto.

Baena apuntó que la preocupación es alta, “porque nos encontramos en el mejor momento deportivo del país, con excelentes resultados por todo el proceso que se ha llevado, y por eso considero que es un despropósito que dejen sin recursos al deporte. Además, porque al momento de la celebración por los logros y las medallas, ahí sí salen a sacar pecho”.

El medallista olímpico Carlos Mario Oquendo también lamentó lo que está pasando. “Es una locura no destinar adición de presupuesto para el deporte, sabiendo que tenemos tantas falencias en Colombia no solo en el alto rendimiento sino en los programas de apoyo a nuevos talentos, en los procesos olímpicos, en infraestructura. Casi el 95% del Sistema Nacional del Deporte (SND) depende de los recursos públicos, son pocas las disciplinas que se pueden dar el lujo de decir que no requieren esos recursos”.