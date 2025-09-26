¿Quién era Joshua Jahn, el hombre detrás del ataque contra oficina de ICE en Dallas?

Joshua Jahn, de 29 años, fue identificado por las autoridades como el hombre que el miércoles abrió fuego contra una oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Dallas. El ataque dejó un detenido muerto y dos heridos, antes de que el propio agresor se quitara la vida con un disparo. Según informó ABC News, las investigaciones apuntan a que actuó solo y que planeó el atentado con antelación.

Jahn utilizó un rifle de cerrojo de 8 mm que había comprado legalmente en agosto. Junto al arma, los investigadores hallaron casquillos grabados con frases como “ANTI ICE” y una nota en la que decía esperar que los agentes sintieran “terror real” al pensar que podrían estar en la mira de un francotirador. De acuerdo con los fiscales, dejó un plan detallado del ataque y búsquedas previas en internet sobre instalaciones del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y movimientos de agentes de ICE.