Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

Un día como hoy 27 de septiembre

Las portadas de Un día como hoy hace 20 y 50 años.

hace 10 horas
bookmark

HACE 20 AÑOS:

Un día como hoy 27 de septiembre

ESCISIÓN DE EPM, A CABILDO ABIERTO

La Registraduría avaló las firmas presentadas por organizaciones cívicas como respaldo a la petición de convocatoria de un Cabildo Abierto para discutir el proyecto de escisión de EPM y, en consecuencia, el Concejo de Medellín acogió esa petición y lo convocó para el próximo domingo.

HACE 50 AÑOS:

Un día como hoy 27 de septiembre

DECLARACIÓN CONJUNTA DE LÓPEZ Y FORD

Estados Unidos y Colombia acordaron estudiar los efectos sobre Colombia de la ley de comercio exterior de E.U. tras la reunión sostenida entre los presidentes de ambas naciones Alfonso López Michelsen y Gerald Ford en el Salón Oval de la Casa Blanca.

