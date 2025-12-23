Egan Bernal es el mejor ciclista colombiano en el ranking UCI-2025

La temporada 2025 confirmó el resurgir de Egan Bernal. El corredor del Ineos Grenadiers cerró el año como el mejor ciclista colombiano en el ranking mundial de la UCI, un reconocimiento que respalda su talento y evolución tras el grave accidente que sufrió en 2022 y tras el cual por poco pierde la vida.

A sus 28 años, el cundinamarqués finalizó en la casilla 36 del escalafón, un resultado que refuerza su motivación de cara a 2026, temporada en la que tendría como gran objetivo el Giro de Italia.

Bernal fue uno de los colombianos más regulares del calendario.

Se proclamó doble campeón nacional (ruta y contrarreloj), fue séptimo en la Vuelta a Cataluña y en el Giro de Italia, sexto en la Vuelta a Burgos y 17° en la Vuelta a España, carrera en la que protagonizó uno de los grandes momentos del año para el país al ganar la etapa 16 con final en Mos, Castro de Herville. Además, terminó cuarto en el Giro de Emilia y octavo en el Giro de Lombardía, mostrando competitividad tanto en vueltas por etapas como en clásicas.

El ranking mundial volvió a ser dominado por el esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), quien acumuló 11.680 puntos y encabezó la clasificación individual de la UCI por quinto año consecutivo. En 2025, Pogacar firmó otra campaña extraordinaria con 20 victorias, entre ellas su cuarto Tour de Francia y el título mundial de ruta, además de triunfos en tres monumentos: Tour de Flandes, Lieja-Bastoña-Lieja y Giro de Lombardía, lo que le valió el premio Eddy Merckx al mejor clasicómano.

Ese dominio individual se reflejó también a nivel colectivo. El UAE Team Emirates XRG cerró la temporada con 95 victorias, superando el récord histórico del Columbia-HTC de 2009, y acumuló 40.637,65 puntos para asegurarse el primer lugar del ranking UCI por equipos por tercer año consecutivo. A ello se sumó la presencia de Isaac del Toro (tercero) y João Almeida (quinto) dentro del top cinco mundial.