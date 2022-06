El pedalista del equipo Ineos, Egan Bernal, ha sido blanco de críticas, burlas y ataques desde que decidió hacer públicas sus posturas políticas. Esta semana un mural que le rinde homenaje en su natal Zipaquirá (Boyacá) fue vandalizado. El deportista colombiano se refirió a su detractores.

“A quienes están preocupadas por los ‘ataques’ que he recibido, con amor les digo: hace 5 meses prácticamente estaba muerto y hoy puedo pensar en volver a competir. Después de todo lo que he vivido y he pasado en toda mi vida, creo que no me perturban. Bendiciones a todos”, expresó Bernal en su cuenta de Twitter.