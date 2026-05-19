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Camila Osorio y Emiliana Arango avanzaron a octavos de final del WTA 250 de Rabat en Marruecos

Las colombianas se preparan para la próxima semana competir en el segundo Grand Slam del año, en Roland Garros.

  • La antioqueña Emiliana Arango y la cucuteña Camila Osorio avanzaron a octavos de final del WTA 250 de Rabat en Marruecos. FOTO COLPRENSA
    La antioqueña Emiliana Arango y la cucuteña Camila Osorio avanzaron a octavos de final del WTA 250 de Rabat en Marruecos. FOTO COLPRENSA
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 2 horas
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Las tenistas colombianas María Camila Osorio y Emiliana Arango, arrancaron con pie derecho su participación en el WTA 250 de Rabat en Marruecos, logrando importantes victorias para avanzar a octavos de final.

Ahora tanto la cucuteña como la antioqueña tendrán que medirse a la indonesa Janice Tjen y la húngara Anna Bondár, respectivamente, en busca de su paso a los cuartos de final.

Emiliana, que dejó en el camino a la alemana Ella Seidel con parciales de 6-3, 4-6 y 6-1 tendrá que medirse este miércoles, a las 7:20 a. m., hora de Colombia ante Bondár, en la cancha número uno, en busca de dar un paso más hacia la final.

Para Camila Osorio el juego ante la checa Tereza Martincová fue más cómodo, ya que la cucuteña ganó con parciales de 6-0 y 6-4 para avanzar a los octavos de final, donde tendrá como rival a Janice Tjen, duelo previsto desde las 7:20 a. m., de Colombia, este miércoles, en la cancha central del WTA 250 de Rabat en Marruecos.

Las dos tenistas nacionales se preparan para lo que será la presentación, la próxima semana en el segundo Grand Slam del año, el Roland Garros.

Otros resultados del día en Rabad

Janice Tjen derrotó a Caijsa Hennemann, con parciales de 6-1 y 7-5

Sada Nahimana a Ajla Tomljanovic, 6-3 y 7-5

Yuliia Starodubtseva a Ángela Fita, 6-4 y 6-2

Yasmine Kabbaj a Berfu Cengiz, 7-6 (7/4) y 6-3

Tatjana María a Diae El Jardi, 6-2 y 6-4

Yelyzaveta Kotliar a Francesca Jones, 2-6, 6-3 y 6-4

Jessica Bouzas a Lisa Zaar 6-0 y 7-5

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