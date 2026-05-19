¿No se vio las series de The Mandalorian? Le contamos lo que debe saber antes de ir a la película

Pudo haber sido el boom de Pedro Pascal (el “daddy” de internet) –que todo lo que hace lo convierte en éxito– o el resurgimiento de la historia de una de las sagas más famosas del mundo: Star Wars. Pero lo que sí es seguro es que la historia de el mandaloriano, Mando, cuyo nombre de pila es Din Djarin, y el bebe Jedi Grogu, marcó un resurgimiento en las historias de Star Wars. La serie estrenó una primera temporada en noviembre de 2019, cuando desembarcó en Disney+. Al año siguiente se estrenó la segunda temporada y entre las dos se encargaron de presentarnos a estos dos personajes, cómo se conocen, el primer gran conflicto contra el Imperio y el villano Moff Gideon. Puede leer: Star Wars: por qué la saga de ciencia ficción se celebra el 4 de mayo y cuál es el origen de esta fecha Hay otra serie importante que se mezcla en esta historia, se trata de El libro de Boba Fett, concretamente los capítulos 5, 6 y 7 que funciona como una “temporada oculta” de The Mandalorian. “Din Djarin aparece en el capítulo 5 de El Libro de Boba Fett y se retoma la historia que había quedado pendiente hacia el final de la segunda temporada de su propia serie, cuando se separó de Grogu, quien se fue con Luke Skywalker para entrenar sus poderes”.

En esta serie también se ve el entrenamiento de Grogu con Luke. “Sin embargo, para el final de la temporada 1 de El Libro de Boba Fett, Grogu y Din Djarin se reencuentran y deciden continuar sus aventuras juntos”. Todo eso dio pie a la tercera temporada en 2023 que profundizó en la reconstrucción de la sociedad mandaloriana (la reconquista y unificación de su planeta MandaloreI y en la redención de Din Djarin.

The Mandalorian, ahora en el cine

Esa conexión ha sido tan especial que merecía su momento en la pantalla grande: “Su historia comenzó con Mando como un protector muy reacio de este niño misterioso llamado Grogu. A lo largo de sus increíbles aventuras, ambos se volvieron muy unidos. Mando ahora ha centrado su atención en proteger a su hijo y prepararlo para el futuro y, en la película, esa dinámica tiene muchos giros sorprendentes y emocionantes”, cuenta el actor Pedro Pascal. En la película también verá a dos personajes nuevos: la legendaria actriz Sigourney Weaver, quien dará vida a la coronel Ward y el actor Jeremy Allen White, reconocido por su trabajo en la serie original de FX El oso y quien interpreta a Rotta, hijo de Jabba the Hutt.

El mandaloriano con la coronel Ward, a quien da vida la actriz Sigourney Weaver. FOTO Cortesía Disney +