¿No se vio las series de The Mandalorian? Le contamos lo que debe saber antes de ir a la película

Pudo haber sido el boom de Pedro Pascal (el “daddy” de internet) –que todo lo que hace lo convierte en éxito– o el resurgimiento de la historia de una de las sagas más famosas del mundo: Star Wars. Pero lo que sí es seguro es que la historia de el mandaloriano, Mando, cuyo nombre de pila es Din Djarin, y el bebe Jedi Grogu, marcó un resurgimiento en las historias de Star Wars.
La serie estrenó una primera temporada en noviembre de 2019, cuando desembarcó en Disney+. Al año siguiente se estrenó la segunda temporada y entre las dos se encargaron de presentarnos a estos dos personajes, cómo se conocen, el primer gran conflicto contra el Imperio y el villano Moff Gideon.
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Hay otra serie importante que se mezcla en esta historia, se trata de El libro de Boba Fett, concretamente los capítulos 5, 6 y 7 que funciona como una “temporada oculta” de The Mandalorian. “Din Djarin aparece en el capítulo 5 de El Libro de Boba Fett y se retoma la historia que había quedado pendiente hacia el final de la segunda temporada de su propia serie, cuando se separó de Grogu, quien se fue con Luke Skywalker para entrenar sus poderes”.