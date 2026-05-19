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Cambió la “foto de perfil”: así es la nueva imagen aérea de Medellín que transformaría la gestión territorial

La actualización tuvo una inversión de $1.559 millones. La ortofoto es utilizada por entidades del sector público, privado y académico, así como por diferentes dependencias distritales para dimensionar el avance de la ciudad.

  • Panorámica del Centro de Medellín y sus laderas. Foto: Andrés Camilo Suárez Echeverry.
    Panorámica del Centro de Medellín y sus laderas. Foto: Andrés Camilo Suárez Echeverry.
El Colombiano
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hace 1 hora
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La Alcaldía de Medellín anunció el lanzamiento de una nueva imagen aérea de alta resolución que permite conocer con precisión cómo está actualmente la ciudad y cómo se transforma su territorio.

La nueva “foto de perfil” de la capital antioqueña corresponde a una ortofoto, una representación cartográfica visual actualizada que permite observar con gran detalle las dinámicas del territorio.

Gracias a esta tecnología, es posible realizar mediciones reales e identificar cambios en construcciones, vías, coberturas del suelo y procesos de expansión urbana.

Según el Distrito, este avance fortalece la información geoespacial de la ciudad y se convierte en una herramienta estratégica para la planeación urbana, la gestión pública y la toma de decisiones basadas en datos.

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La actualización tuvo una inversión de $1.559 millones y para la Alcaldía representa un importante paso para consolidar una gestión pública más inteligente, abierta y sustentada en información técnica de alta calidad.

La ortofoto es utilizada por entidades del sector público, privado y académico, así como por diferentes dependencias distritales entre ellas el Departamento Administrativo de Planeación y las secretarías de Movilidad, Medio Ambiente, Infraestructura Física y Gestión y Control Territorial.



“Este producto nos impacta directamente las decisiones que tomamos en temas ambientales, de movilidad, de seguridad y de catastro”, explicó la vocera del Departamento Administrativo de Planeación, Mónica Quiroz Viana.

Precisamente, para la Secretaría de Gestión y Control Territorial, esta herramienta permite identificar con precisión las construcciones más recientes y los linderos de los inmuebles. Además, facilita las labores de captura de información en campo, disminuyendo tiempos y optimizando recursos. También contribuye a interpretar y unificar la información jurídica de los predios para mantener actualizado el inventario catastral.

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La ortofoto igualmente respalda procesos estratégicos para Medellín como la revisión y ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), la gestión del riesgo de desastres y la actualización catastral. Entidades como el Dagrd la utilizan para detectar cambios en el terreno, monitorear zonas en condición de riesgo y fortalecer la capacidad de respuesta frente a emergencias.

La información ya está disponible de manera gratuita a través del portal GeoMedellín, la Infraestructura de Datos Espaciales del Distrito, donde los ciudadanos pueden visualizar y descargar el material.

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